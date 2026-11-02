Le nombre de cas de rougeole en Pennsylvanie s'élève désormais à 1 433, selon le département de la santé de l'État

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Le nombre de cas de rougeole en Pennsylvanie s'élevait à 1 433 lundi, soit sept cas de plus que lors de la dernière mise à jour, alors que l'État est confronté à la pire épidémie de cette maladie depuis des années.

Voici plus de détails:

* Les hospitalisations liées à la rougeole s'élèvent à 269 depuis le début de l'année, selon les données du département de la santé de Pennsylvanie

* L'État a recensé cinq décès liés à la rougeole en 2026

* Le CDC a confirmé trois décès liés à la rougeole , mais n’a pas précisé où ils se sont produits

* Les données du CDC au 29 octobre indiquaient que les États-Unis avaient enregistré 4 852 cas de rougeole cette année, dont 1 411 en Pennsylvanie

* Le CDC avait précédemment annoncé qu’il déploierait des moyens supplémentaires en Pennsylvanie pour aider à enquêter sur cette épidémie