Le nombre de cas de cyclosporose dans le Michigan a augmenté de 11 % en une semaine pour atteindre près de 14 000

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* Les autorités du Michigan indiquent que le nombre de nouveaux cas de cyclosporose et de consultations d'urgence liées à cette maladie est en baisse

* Les prix à la production de la laitue aux États-Unis ont chuté de 73 % en juillet

* Selon un expert, les cas récents reflètent probablement un retard dans les tests

(Ajout de commentaires d'experts et de détails sur les prix de la laitue et des fruits et légumes frais aux paragraphes 3, 8, 7 et 9; ajout d'un graphique)

Jeudi, le Michigan a signalé 13 909 cas liés à une épidémie de cyclosporiase, soit une augmentation d’environ 11 % par rapport à la semaine dernière, l’État continuant de concentrer la majeure partie des cas de cette maladie parasitaire qui touche plusieurs États.

Cette épidémie a ébranlé la population à travers les États-Unis, suscitant des inquiétudes quant à la consommation de produits frais et aux sorties au restaurant, en plus de provoquer des maladies.

Malgré une hausse hebdomadaire du nombre de cas, les autorités sanitaires du Michigan ont indiqué que les signalements de nouveaux cas de cyclosporose et les consultations aux urgences liées à cette maladie étaient en baisse, ajoutant que les habitants pouvaient reprendre leurs habitudes en matière de consommation de laitue et de salades vertes. Le département avait déclaré la semaine dernière que les signalements de nouveaux cas semblaient ralentir.

Le Dr Michael Osterholm, expert en maladies infectieuses à l’université du Minnesota, a déclaré qu’il estimait que les derniers cas ne constituaient pas la preuve d’une transmission en cours, mais reflétaient le fait que l’État avait un retard dans la réalisation des tests.

Le mois dernier, certains établissements de santé du Michigan ont signalé des retards importants dans la communication des résultats des tests, le nombre élevé de cas ayant entraîné une pénurie de kits de dépistage et de réactifs.

Corewell Health, un réseau à but non lucratif regroupant 21 hôpitaux à travers le Michigan, a publié le 22 juillet des recommandations indiquant qu’en raison de l’épidémie actuelle, il faudrait compter entre 8 et 21 jours pour obtenir les résultats des tests, contre un délai habituel de 2 à 4 jours.

Face à ces nouveaux cas, a déclaré M. Osterholm, il est important de savoir quand les symptômes sont apparus pour la première fois, une information que l’État n’a pas fournie.

Le Michigan avait précédemment signalé deux décès liés à cette épidémie; les autorités avaient précisé que ces deux personnes souffraient de pathologies sous-jacentes graves.

Le comté de Wayne comptait le plus grand nombre de cas (1 794), suivi du comté d’Oakland (1 344). Les personnes âgées de 30 à 39 ans représentaient le plus grand nombre de cas par tranche d’âge, avec 2 615 infections. Le département de la santé de l’État a indiqué que 314 des personnes infectées avaient été hospitalisées.

Cette épidémie, qui a été liée à de la laitue iceberg provenant des exploitations de la société privée Taylor Farms, situées dans le centre du Mexique, a ébranlé la confiance des consommateurs dans la laitue et les autres produits frais.

Les prix à la production de la laitue aux États-Unis ont chuté de 73 % en juillet par rapport au mois précédent, soit la baisse la plus forte enregistrée depuis plus de deux décennies, selon les données publiées jeudi par le ministère du Travail.

Cet effondrement de juillet a annulé les fortes hausses de prix enregistrées en mai et juin et a coïncidé avec une chute brutale de la demande des consommateurs pour la laitue et les plats à base de légumes verts à feuilles, selon ces données. Les prix à la production de la laitue ont également baissé de 50,1 % par rapport à l’année précédente.

"Le nombre de cas est peut-être en baisse, mais pas nécessairement très rapidement, car une fois qu’une épidémie est annoncée, des cas plus anciens commencent souvent à être signalés", a déclaré Martin Wiedmann, titulaire de la chaire Gellert Family en sécurité alimentaire à l’université de Cornell.

"Il existe un décalage important entre le moment où une personne consomme un aliment contaminé et celui où la maladie est détectée et signalée", a noté M. Wiedmann. "Je ne suis pas sûr que j’aurais conseillé aux gens de ne pas manger de laitue lorsque l’alerte a été lancée pour la première fois."

Les répercussions se sont également fait sentir dans la restauration: Yum Brands YUM.N , propriétaire de Taco Bell, et Chipotle Mexican Grill CMG.N ont fait état de difficultés, les clients se montrant de plus en plus réticents à commander des plats contenant des légumes verts à feuilles.

Les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) ont recensé, au 11 août, 13 895 cas de cyclosporose confirmés en laboratoire dans 47 États américains.

Le commissaire par intérim de la FDA américaine, Kyle Diamantas, a déclaré que les Américains devaient continuer à avoir confiance dans la sécurité des fruits et légumes frais, après que l’agence a finalisé des recommandations sur la préparation et le conditionnement de ces produits, dans le but de lutter contre les épidémies d’origine alimentaire persistantes.