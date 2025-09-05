Le nombre d'utilisateurs de TikTok dépasse les 200 millions en Europe, selon l'entreprise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

TikTok compte plus de 200 millions d'utilisateurs mensuels en Europe, soit environ un citoyen sur trois sur le continent, a déclaré vendredi la plateforme d'applications de vidéos courtes, dernier signe en date de sa croissance rapide parmi les adolescents.

Ce chiffre est en hausse par rapport aux 175 millions d'utilisateurs de l'année dernière, répartis dans 32 pays européens. TikTok, qui appartient au géant technologique chinois ByteDance, compte plus d'un milliard d'utilisateurs dans le monde qui le consultent chaque mois, a déclaré une porte-parole.

Alors que l'entreprise a été confrontée à des défis réglementaires dans le monde entier, elle a dû faire face à l'ire particulière du président américain Donald Trump, qui fait pression pour que soit désinvesti de ses actifs dans ce pays.

En Europe, TikTok a été condamnée en mai à une amende de 530 millions d'euros (600 millions de dollars) par le principal régulateur européen de la protection de la vie privée.

ByteDance s'apprête à lancer une opération de rachat d'actions par les salarié·e·s qui valorisera l'entreprise chinoise à plus de 330 milliards de dollars , a rapporté Reuters à la fin du mois d'août.