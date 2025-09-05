 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 698,27
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le nombre d'utilisateurs de TikTok dépasse les 200 millions en Europe, selon l'entreprise
information fournie par Reuters 05/09/2025 à 11:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

TikTok compte plus de 200 millions d'utilisateurs mensuels en Europe, soit environ un citoyen sur trois sur le continent, a déclaré vendredi la plateforme d'applications de vidéos courtes, dernier signe en date de sa croissance rapide parmi les adolescents.

Ce chiffre est en hausse par rapport aux 175 millions d'utilisateurs de l'année dernière, répartis dans 32 pays européens. TikTok, qui appartient au géant technologique chinois ByteDance, compte plus d'un milliard d'utilisateurs dans le monde qui le consultent chaque mois, a déclaré une porte-parole.

Alors que l'entreprise a été confrontée à des défis réglementaires dans le monde entier, elle a dû faire face à l'ire particulière du président américain Donald Trump, qui fait pression pour que soit désinvesti de ses actifs dans ce pays.

En Europe, TikTok a été condamnée en mai à une amende de 530 millions d'euros (600 millions de dollars) par le principal régulateur européen de la protection de la vie privée.

ByteDance s'apprête à lancer une opération de rachat d'actions par les salarié·e·s qui valorisera l'entreprise chinoise à plus de 330 milliards de dollars , a rapporté Reuters à la fin du mois d'août.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank