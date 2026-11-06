Le nombre d'installations de forage pétrolières et gazières aux États-Unis atteint son plus haut niveau depuis 2024, selon Baker Hughes

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(Ajoute des détails tirés du rapport et des informations contextuelles dans les paragraphes 2 à 7)

par Scott DiSavino

Les entreprises énergétiques américaines ont augmenté cette semaine le nombre de leurs plateformes de forage pour la première fois en quatre semaines, portant ce chiffre à son plus haut niveau depuis mai 2024, a indiqué vendredi la société de services énergétiques Baker Hughes BKR.O dans son rapport très suivi.

Le nombre total de plateformes pétrolières et gazières, un indicateur avancé de la production future, a augmenté d'une unité pour atteindre 604 au cours de la semaine s'achevant le 6 novembre. BHGUSWTT BHGUSOILDRLW BHGUSGASDRLW USOIRC=ECI

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Baker Hughes a indiqué que la hausse enregistrée cette semaine porte le nombre total de plateformes à 56 de plus, soit une augmentation de 10 %, par rapport à la même période l’année dernière.

La société a également indiqué que le nombre d’installations de forage pétrolières avait augmenté d’une unité pour atteindre 463 cette semaine, soit son plus haut niveau depuis mai 2025, tandis que le nombre d’installations de forage gazier a augmenté d’une unité pour atteindre 131, son plus haut niveau depuis la mi-octobre. Le nombre d’installations de forage diverses a diminué d’une unité pour s’établir à 10, son plus bas niveau depuis début octobre, a précisé Baker Hughes.

Le nombre d’installations de forage pétrolières et gazières a baissé de 7 % en 2025, de 5 % en 2024 et de 20 % en 2023, les prix plus bas de l’ CLc1 e de pétrole américain ayant incité les entreprises du secteur de l’énergie à se concentrer davantage sur l’amélioration du rendement pour les actionnaires et le remboursement de la dette plutôt que sur l’augmentation de la production.

Les prix au comptant du brut américain West Texas Intermediate (WTI) devant augmenter en 2026 pour la première fois en quatre ans, en raison des perturbations de l’approvisionnement liées à la guerre entre les États-Unis, Israël et l’Iran, l’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA) prévoit désormais que la production de brut passera d’un niveau record de 13,7 millions de barils par jour en 2025 à 13,9 millions de b/j en 2026.

Du côté du gaz, l’EIA prévoit que l’ de la production passera d’un niveau record de 107,6 milliards de pieds cubes par jour en 2025 à 112,2 milliards de pieds cubes par jour en 2026, à mesure que la demande augmentera de la part des centrales électriques alimentant les centres de données et des exportations de gaz naturel liquéfié.