Le nombre d'installations de forage de gaz naturel aux États-Unis a baissé de 2 pour s'établir à 130, selon Baker Hughes

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Le nombre d'installations de forage de gaz naturel aux États-Unis a baissé de 2 cette semaine pour s'établir à 130, selon les données publiées vendredi par la société de services pétroliers Baker Hughes.

Le nombre de plateformes horizontales – le type le plus souvent utilisé pour extraire du pétrole ou du gaz de schiste – est resté inchangé à 535.

Le nombre de plateformes pétrolières a augmenté de 2 pour atteindre 449.