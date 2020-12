Le nombre d' escroqueries à l' investissement a explosé au Royaume-Uni

(NEWSManagers.com) -

Les incidents liés aux escroqueries à l'investissement ont considérablement augmenté depuis juillet, selon l'association britannique de gestion d'actifs, Investment Association. Ces escroqueries ont presque quadruplé, passant d'environ 300 en juillet à 1.175 en octobre. L'IA a estimé que quelque 200 épargnants britanniques ont perdu 9,4 millions de livres sterling entre mars et octobre. Ces pertes ont doublé entre juillet et octobre.

Les escroqueries clonent les véritables sociétés de gestion par le biais de produits, de sites web et de documentation usurpés. Par la suite, elles font la promotion de faux produits par le biais de faux sites web de comparaison des prix et de publicités sur les médias sociaux et les moteurs de recherche. L' IA demande au gouvernement britannique de faire entrer les escroqueries aux investissements en ligne dans le champ d'application du projet de loi sur les préjudices en ligne avant que celui-ci ne soit voté par le Parlement.