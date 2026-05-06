Le nombre d'abonnés au New York Times dépasse les 13 millions, porté par la demande en actualités et en contenu lifestyle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et du contexte tout au long du texte)

Le nombre d'abonnés au New York Times

NYT.N a bondi à 13,1 millions au premier trimestre, son mélange d'actualités et de contenu lifestyle ayant séduit les lecteurs confrontés à un contexte politique et économique instable, ce qui a fait grimper les actions de la société de 5% avant l'ouverture de la Bourse. Le journal a gagné 310 000 abonnés exclusivement numériques au cours des trois premiers mois de l'année, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur 270.513, selon Visible Alpha. Cela le rapproche de son objectif d'atteindre 15 millions d'abonnés d'ici la fin de 2027. Les tensions géopolitiques accrues, notamment les guerres en cours et l'évolution des politiques américaines, ont entraîné une hausse de la consommation d'actualités, attirant davantage de lecteurs vers les plateformes numériques du New York Times. Pour attirer des abonnés, le Times a, ces dernières années, associé son actualité principale à des contenus sur les jeux, le sport et le lifestyle afin d’élargir son audience et d’améliorer la fidélisation. "Nos résultats reflètent une forte demande pour un journalisme sans compromis et des contenus lifestyle de qualité", a déclaré la directrice générale Meredith Kopit Levien, quelques jours après que le NYT a remporté trois prix Pulitzer, notamment pour ses enquêtes sur l'administration Trump. Partout dans le monde, les éditeurs sont confrontés à une baisse du trafic provenant des moteurs de recherche, qui recourent de plus en plus à l’IA pour répondre directement aux requêtes, réduisant ainsi le nombre de visites sur les sites d’information. Néanmoins, les efforts du Times pour renforcer son attractivité publicitaire en élargissant son offre vidéo sur son application phare ont permis d’amortir cet impact. L’année dernière, il a lancé un onglet "Watch" de type TikTok pour stimuler l’engagement des utilisateurs. Les revenus de l'entreprise provenant des abonnements exclusivement numériques ont augmenté de 16,1% au premier trimestre, dépassant les estimations de Visible Alpha qui tablaient sur 15%. Les revenus publicitaires numériques, quant à eux, ont bondi de 31,6% pour atteindre 93,3 millions de dollars. Au total, le Times a enregistré un chiffre d'affaires de 712,2 millions de dollars, dépassant les prévisions de 699,9 millions de dollars, selon LSEG. Le bénéfice ajusté s'est élevé à 61 cents par action, dépassant les estimations de 47 cents. Pour le deuxième trimestre, le NYT a déclaré s'attendre à une croissance des revenus provenant des abonnements numériques compris entre 14% et 17%, alors que les analystes tablaient sur 13,8%, selon Visible Alpha.