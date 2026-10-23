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Le Nikkei japonais s'effondre sous l'effet de la vague de ventes dans le secteur technologique à Wall Street
information fournie par Reuters 23/10/2026 à 02:36

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Rocky Swift

L'indice boursier japonais Nikkei a chuté vendredi, dans le sillage d'une vague de ventes menée par le secteur technologique à Wall Street pendant la nuit, les valeurs liées aux puces électroniques et à l'intelligence artificielle ayant subi des pressions.

L'indice de référence Nikkei 225 .N225 a reculé de 1,71 % à 61 832,66 points en début de séance. L'indice Topix .TOPX , plus large, a glissé de 1,26 % à 3 947,11 points.

Jeudi, le Nasdaq a reculé de 2,6 % et le S&P 500 de 1,21 %, le secteur technologique étant en tête des baisses , les investisseurs se tournant vers des valeurs défensives telles que les biens de consommation courante et la santé.

Nvidia NVDA.O a chuté d’environ 4 % dans le sillage de la vague de ventes touchant les secteurs de l’IA et des semi-conducteurs, tandis que Meta META.O a perdu 7 % après la publication de ses résultats, les investisseurs se concentrant sur ses dépenses en IA , et que Tesla TSLA.O a reculé de 3,1 % après la publication de ses résultats et la révision à la baisse de ses plans d’investissement pour 2026.

"Dans le sillage d’un marché américain dominé par les ventes, le marché japonais devrait ouvrir aujourd’hui sous l’emprise des vendeurs", a déclaré Yoshitaka Araya, analyste chez Monex Securities, dans un rapport.

Le Nikkei 225 comptait 96 titres en hausse contre 120 en baisse.

Les plus fortes baisses ont été enregistrées par Sumco

3436.T , en recul de 8,95 %, suivi de Disco 6146.T , en baisse de 7,59 %, et de Mitsui Kinzoku 5706.T , qui a perdu 6,65 %.

Les plus fortes hausses en pourcentage de l’indice ont été enregistrées par Aeon 8267.T , en hausse de 3,98 %, suivi de Sapporo Holdings 2501.T , en hausse de 3,74 %, et de Kikkoman

2801.T , qui a gagné 3,69 %, en passe d’enregistrer sa plus forte clôture depuis juillet 2024.

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