Le Nikkei japonais recule dans un contexte de forte volatilité, le secteur technologique subissant l'effet de la vague de ventes sur le Nasdaq

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Junko Fujita

L'indice Nikkei a reculé mercredi dans un marché agité, plombé par les valeurs technologiques après les fortes baisses enregistrées pendant la nuit par le Nasdaq, indice à forte composante technologique.

L'indice de référence Nikkei .N225 reculait de 0,72 % à 67.763,91 à 01h57 GMT, après avoir oscillé entre une baisse de 1,66 % et une hausse de 0,25 %.

L'indice Topix .TOPX , plus large, a reculé de 0,62 % à 4.037,16.

Les valeurs technologiques ont été mises sous pression après que l'indice Nasdaq .IXIC a clôturé en forte baisse mardi, entraîné à la baisse par Micron Technology MU.O et d'autres fabricants de puces, sur fond d'inquiétudes accrues quant à la pérennité de la reprise boursière de Wall Street, portée par l'intelligence artificielle. .N

Les valeurs des semi-conducteurs en Asie et aux États-Unis se sont également affaiblies après que les résultats publiés mardi par le géant des puces mémoire Samsung Electronics 005930.KS n’ont pas répondu aux attentes élevées des investisseurs, ce qui a déclenché des prises de bénéfices dans le secteur.

"Les investisseurs ne parviennent pas à retrouver pleinement leur confiance dans les actions liées à l’IA", a déclaré Daisuke Hashizume, stratège senior chez Daiwa Securities.

"Samsung Electronics a annoncé des perspectives solides, mais le marché n’était pas convaincu que les cours continueraient à grimper", a-t-il ajouté.

L'action du fabricant d'équipements pour la fabrication de puces Tokyo Electron 8035.T a reculé de 2,4%, tandis que celle du fabricant d'équipements de test de puces Advantest 6857.T a légèrement baissé de 0,38%.

L'action de Taiyo Yuden 6976.T , un fabricant de condensateurs céramiques multicouches destinés à réguler l'alimentation des serveurs d'IA, qui connaissait une forte progression, a chuté de 6%.

Le fabricant de mémoires Kioxia 285A.T a rattrapé ses pertes initiales pour terminer en hausse de 2%.

L'investisseur technologique SoftBank Group 9984.T a progressé de 0,28%.

L'opérateur téléphonique KDDI 9433.T a progressé de 1,69%, les investisseurs s'étant tournés vers des actions sensibles à la demande intérieure.

Le groupe Konami 9766.T , éditeur de jeux vidéo, qui avait été malmené par la hausse des prix de la mémoire, a progressé de près de 1%.