Le Nikkei japonais recule après avoir atteint un niveau record, alors que les inquiétudes liées au conflit avec l'Iran refont surface

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour avec les cours de clôture.) par Rocky Swift

L'indice Nikkei du Japon a atteint un niveau record lundi matin avant de terminer en baisse, la crise au Moyen-Orient l'emportant sur l'optimisme suscité par les résultats des entreprises et les investissements dans le secteur technologique. Le président américain Donald Trump a rejeté la réponse de l'Iran à une proposition de pourparlers de paix, assombrissant les espoirs d'une fin du conflit qui a fait grimper les coûts énergétiques mondiaux. L'indice de référence Nikkei 225 .N225 a reculé de 0,5% pour clôturer à 62.417,88 points, effaçant un gain antérieur qui l'avait porté à 63.385,04 points en cours de séance. L'indice Topix .TOPX , plus large et moins exposé aux facteurs géopolitiques, a progressé de 0,3% pour atteindre 3.840,93 points.

Wall Street a atteint des niveaux records vendredi, soutenu par les valeurs liées à l'intelligence artificielle telles que Nvidia NVDA.O et SanDisk SNDK.O . Cet optimisme s'est propagé au Japon, où le fabricant de puces Kioxia 285A.T a bondi de 3,26% lundi après une hausse de 22% la semaine dernière. Les actions du fabricant de jeux vidéo Konami Group 9766.T et de Japan Tobacco 2914.T figuraient parmi les plus performantes du Nikkei, bondissant respectivement de 10,25% et 6,85%, après que les deux sociétés ont publié de solides résultats vendredi soir.

"Les investissements en capital dans les secteurs liés à l'IA sont en hausse, et l'idée que la forte demande pour ces entreprises va se poursuivre est un facteur positif pour les actions", a déclaré Wataru Akiyama, stratège en actions chez Nomura Securities. "Cependant, l’incertitude entourant la situation au Moyen-Orient s’est intensifiée, et des données économiques (aux États-Unis ont également été publiées, suscitant des inquiétudes quant au moral des consommateurs."

La hausse des prix de l'essence a entraîné l'indice de confiance des consommateurs américains à un niveau historiquement bas début mai, selon des données publiées vendredi. L'indice Nikkei comptait 132 titres en hausse contre 89 en baisse. Après Konami, les plus fortes hausses de l'indice ont été enregistrées par Ajinomoto 2802.T , en hausse de 9,3%, suivies par Sony 6758.T , qui a bondi de 8,3%.

Nintendo 7974.T a enregistré la plus forte baisse , avec un recul de 8,44%, après que la société a augmenté les prix de sa console de jeux vidéo Switch 2.