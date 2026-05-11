 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Nikkei japonais recule après avoir atteint un niveau record, alors que les inquiétudes liées au conflit avec l'Iran refont surface
information fournie par Reuters 11/05/2026 à 09:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour avec les cours de clôture.) par Rocky Swift

L'indice Nikkei du Japon a atteint un niveau record lundi matin avant de terminer en baisse, la crise au Moyen-Orient l'emportant sur l'optimisme suscité par les résultats des entreprises et les investissements dans le secteur technologique. Le président américain Donald Trump a rejeté la réponse de l'Iran à une proposition de pourparlers de paix, assombrissant les espoirs d'une fin du conflit qui a fait grimper les coûts énergétiques mondiaux. L'indice de référence Nikkei 225 .N225 a reculé de 0,5% pour clôturer à 62.417,88 points, effaçant un gain antérieur qui l'avait porté à 63.385,04 points en cours de séance. L'indice Topix .TOPX , plus large et moins exposé aux facteurs géopolitiques, a progressé de 0,3% pour atteindre 3.840,93 points.

Wall Street a atteint des niveaux records vendredi, soutenu par les valeurs liées à l'intelligence artificielle telles que Nvidia NVDA.O et SanDisk SNDK.O . Cet optimisme s'est propagé au Japon, où le fabricant de puces Kioxia 285A.T a bondi de 3,26% lundi après une hausse de 22% la semaine dernière. Les actions du fabricant de jeux vidéo Konami Group 9766.T et de Japan Tobacco 2914.T figuraient parmi les plus performantes du Nikkei, bondissant respectivement de 10,25% et 6,85%, après que les deux sociétés ont publié de solides résultats vendredi soir.

"Les investissements en capital dans les secteurs liés à l'IA sont en hausse, et l'idée que la forte demande pour ces entreprises va se poursuivre est un facteur positif pour les actions", a déclaré Wataru Akiyama, stratège en actions chez Nomura Securities. "Cependant, l’incertitude entourant la situation au Moyen-Orient s’est intensifiée, et des données économiques (aux États-Unis ont également été publiées, suscitant des inquiétudes quant au moral des consommateurs."

La hausse des prix de l'essence a entraîné l'indice de confiance des consommateurs américains à un niveau historiquement bas début mai, selon des données publiées vendredi. L'indice Nikkei comptait 132 titres en hausse contre 89 en baisse. Après Konami, les plus fortes hausses de l'indice ont été enregistrées par Ajinomoto 2802.T , en hausse de 9,3%, suivies par Sony 6758.T , qui a bondi de 8,3%.

Nintendo 7974.T a enregistré la plus forte baisse , avec un recul de 8,44%, après que la société a augmenté les prix de sa console de jeux vidéo Switch 2.

Valeurs associées

IHI
26,6900 USD OTCBB +25,42%
NINTENDO CO LTD
38,495 EUR Tradegate +4,89%
NINTENDO UNSP ADR
10,4500 USD OTCBB -11,29%
NVIDIA
215,2000 USD NASDAQ +1,75%
Nikkei 225
62 417,88 Pts Six - Forex 1 -0,47%
SANDISK
1 562,3400 USD NASDAQ +16,60%
SOFTBANK GROUP
30,760 EUR Tradegate -10,44%
SONY GROUP
18,288 EUR Tradegate +6,33%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris ouvre en baisse face à l'incertitude au Moyen-Orient
    information fournie par AFP 11.05.2026 09:41 

    La Bourse de Paris a ouvert en recul lundi, gagnée par l'inquiétude face à une nouvelle hausse des prix du pétrole en raison de la situation au Moyen-Orient, où la perspective d'un accord s'éloigne à nouveau. Vers 09H30 (heure de Paris), l'indice vedette cédait ... Lire la suite

  • Une station-service à Sofia le 5 mai 2026. ( AFP / Nikolay DOYCHINOV )
    Moyen-Orient: le pétrole grimpe à nouveau, les Bourses mondiales prudentes
    information fournie par AFP 11.05.2026 09:28 

    Les prix du pétrole grimpent à nouveau lundi face aux doutes quant à la possibilité d'un accord entre les Etats-Unis et l'Iran pour mettre fin au conflit au Moyen-Orient, ce qui rend les Bourses mondiales prudentes. Vers 07H12 GMT, le baril de Brent de la mer du ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes ouvrent prudemment
    information fournie par AFP 11.05.2026 09:22 

    Les marchés boursiers européens ont ouvert prudemment lundi, sur fond de bond du pétrole et de doutes quant à la possibilité d'un accord entre les Etats-Unis et l'Iran pour mettre fin au conflit au Moyen-Orient et débloquer le détroit d'Ormuz. Vers 7H05 GMT, dans ... Lire la suite

  • The Big Long de Jokariz : le replay du 2e numéro
    The Big Long de Jokariz : le replay du 2e numéro
    information fournie par Boursorama 11.05.2026 09:20 

    Tout le monde parle d'investissement. Personne ne montre son vrai compte bancaire, ses gains et ses pertes. Jokariz si. Ancien professionnel des marchés, l'influenceur a ouvert un compte neuf avec 100.000 € sur BoursoBank. Il va tout montrer en live : création ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank