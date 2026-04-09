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Le Nikkei japonais recule alors que l'optimisme concernant le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran s'estompe
information fournie par Reuters 09/04/2026 à 04:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des cours de bourse) par Junko Fujita

La moyenne des actions japonaises Nikkei a reculé jeudi après une forte hausse lors de la session précédente, l'euphorie initiale liée à un cessez-le-feu fragile de deux semaines au Moyen-Orient ayant cédé la place à des perspectives de marché plus prudentes.

Le sentiment des investisseurs s'est affaibli après qu'Israël a lancé ses frappes les plus lourdes sur le Liban mercredi, tuant des centaines de personnes et suscitant des menaces de représailles de la part de l'Iran. Téhéran a également indiqué qu'il serait "déraisonnable" de poursuivre les négociations en vue d'un accord de paix permanent avec les États-Unis.

Le Nikkei .N225 était en baisse de 0,55% à 55 997,18, à la fin de la session du matin, et en voie de mettre fin à une quatrième session de hausse, si la tendance actuelle persiste.

L'indice plus large Topix .TOPX a glissé de 0,76% à 3 746,68.

Les contrats à terme Nikkei 225 sur le Chicago Mercantile Exchange NIYcm1 ont franchi le niveau de 57 000 au cours de la nuit.

Lors de la séance précédente, le Nikkei a bondi de 5,4% pour atteindre son point le plus élevé depuis plus d'un mois sur les espoirs de réouverture du détroit d'Ormuz après que le président américain Donald Trump a accepté un cessez-le-feu de deux semaines avec l'Iran.

Le conflit de six semaines a pratiquement paralysé le trafic à travers le détroit, un point d'étranglement pour environ 20 % des expéditions mondiales de pétrole et de gaz naturel liquéfié, ce qui a poussé les prix mondiaux de l'énergie à la hausse.

"Les investisseurs se sont calmés et ont commencé à se demander si les pourparlers de paix allaient réellement aboutir", a déclaré Takamasa Ikeda, gestionnaire principal de portefeuille chez GCI Asset Management.

"Les prix du pétrole sont repartis à la hausse, ce qui a pesé sur le marché des actions."

Les fabricants de puces et les actions liées à l'intelligence artificielle ont glissé, Advantest 6857.T et SoftBank Group 9984.T perdant respectivement 2,06% et 3,3%.

Les actions de Fast Retailing 9983.T , la société mère d'Uniqlo, ont augmenté de 0,84% avant les résultats du distributeur, devenant le plus grand soutien pour le Nikkei.

Sur plus de 1600 titres négociés sur le marché principal de la Bourse de Tokyo, 24% ont augmenté, 72% ont baissé et 2% sont restés stables.

Valeurs associées

ADVANTEST
135,800 EUR Tradegate +13,09%
Nikkei 225
55 952,94 Pts Six - Forex 1 -0,63%
SOFTBANK GROUP
20,700 EUR Tradegate +7,25%
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