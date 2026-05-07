Le Nikkei japonais franchit pour la première fois la barre des 61 000 points, porté par les résultats d'entreprises et l'optimisme concernant le Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Rocky Swift

L'indice Nikkei a atteint un niveau record jeudi, à la réouverture des marchés financiers après les jours fériés, porté par l'optimisme suscité par les bons résultats des entreprises technologiques et les signes d'un accord de paix potentiel au Moyen-Orient.

L'indice de référence Nikkei 225 .N225 a progressé de 3,38 % pour atteindre un plus haut historique à 61.523,36 points en début de séance. L'indice Topix .TOPX , plus large, a grimpé de 2,02 % à 3.803,95 points.

Les marchés japonais réagissent également à un yen plus fort depuis la dernière séance de vendredi, à la suite de plusieurs interventions présumées de Tokyo visant à soutenir la devise.

Les indices de Wall Street ont atteint des records historiques overnight , les résultats positifs d'Advanced Micro Devices AMD.O ayant alimenté l'euphorie autour du secteur en pleine effervescence de l'intelligence artificielle. L'Iran a déclaré qu'il examinait une proposition américaine visant à mettre fin à la guerre qui dure depuis plus de deux mois, tandis que le président Donald Trump a déclaré que les États-Unis avaient eu de très bonnes discussions avec Téhéran.