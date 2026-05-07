 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Lula à Washington pour rencontrer Trump, entre dossiers sensibles et enjeu électoral
information fournie par AFP 07/05/2026 à 03:42

Combinaison de portraits du président brésilien Lula (gauche), pris le 19 novembre 2025 à Belem, au Brésil, et du président américain Donald Trump (droite), pris le 2 décembre 2025 à Washington ( AFP / Pablo PORCIUNCULA )

Combinaison de portraits du président brésilien Lula (gauche), pris le 19 novembre 2025 à Belem, au Brésil, et du président américain Donald Trump (droite), pris le 2 décembre 2025 à Washington ( AFP / Pablo PORCIUNCULA )

Lula est arrivé à Washington mercredi, à la veille d'une rencontre avec Donald Trump au cours de laquelle il compte aborder des dossiers épineux tout en tentant de redorer son image au Brésil à l'approche de l'élection d'octobre.

La rencontre entre les deux présidents est prévue jeudi matin, à la Maison Blanche.

Les relations diplomatiques entre Brasilia et les Etats-Unis ont été particulièrement houleuses, même si les deux dirigeants aux antipodes sur le plan idéologique admettent une certaine "alchimie" sur le plan personnel.

Leur première rencontre officielle, en octobre dernier, en Malaisie, avait été cordiale.

Washington avait par la suite levé en grande partie la surtaxe punitive infligée au Brésil en représailles aux déboires judiciaires de l'ex-président brésilien d'extrême droite Jair Bolsonaro, un allié de M. Trump qui purge actuellement une peine de 27 ans de prison pour tentative de coup d'Etat.

Mais beaucoup de choses ont changé depuis: les Etats-Unis ont renversé Nicolas Maduro au Venezuela et sont partis en guerre contre l'Iran aux côtés d'Israël.

Luiz Inacio Lula da Silva, qui en 2025 a accusé M. Trump de vouloir "devenir l'empereur du monde", a fermement condamné ces deux interventions américaines. "Je suis contre toute ingérence politique, quel que soit le pays", a déclaré le président de gauche le mois dernier.

Lula, 80 ans, arrive à Washington affaibli politiquement après de cuisantes défaites au Parlement brésilien. A moins de six mois de la présidentielle, il est au coude-à-coude dans les sondages avec Flavio Bolsonaro, le fils aîné de son prédécesseur.

Lula souhaite "renforcer sa relation personnelle avec Trump" afin de réduire le risque d'ingérence américaine dans le scrutin, explique à l'AFP Oliver Stuenkel, professeur de relations internationales à la Fondation Getulio Vargas de Sao Paulo.

"Nous sommes optimistes car l'invitation vient de Trump, donc le temps de la belligérance entre les Etats-Unis et le Brésil est révolu", fait valoir le député Rubens Pereira Junior, du Parti des travailleurs de Lula.

- Crime organisé -

La sécurité est la principale préoccupation des électeurs brésiliens et le combat contre le crime organisé est en bonne place à l'ordre du jour de la réunion entre les deux présidents.

Le ministre brésilien des Finances, Dario Durigan, s'exprime lors de l'annonce d'un accord avec Washington pour combattre le trafic d'armes et de stupéfiant, à Brasilia, le 10 avril ( AFP / Evaristo Sa )

Le ministre brésilien des Finances, Dario Durigan, s'exprime lors de l'annonce d'un accord avec Washington pour combattre le trafic d'armes et de stupéfiant, à Brasilia, le 10 avril ( AFP / Evaristo Sa )

Le ministre brésilien des Finances Dario Durigan, qui fait partie de la délégation, a souligné mercredi que son pays souhaitait renforcer la coopération dans la lutte contre les cartels de la drogue.

Brasilia et Washington ont signé en avril un accord pour combattre le trafic d'armes et de stupéfiants, incluant le partage de données issues de contrôles scanner de conteneurs circulant entre le Brésil et les Etats-Unis .

Donald Trump a fait du combat contre ce qu'il qualifie de "narcoterrorisme" une priorité de son second mandat, qualifiant des groupes criminels d'organisations terroristes étrangères.

Cela lui a permis par exemple de défendre l'intervention militaire au Venezuela pour renverser le président socialiste Nicolas Maduro.

Pour Oliver Stuenkel, le Brésil souhaite montrer qu'il joue bien son rôle dans la lutte contre les cartels afin de "réduire le risque" de voir Washington classer les deux principaux gangs du pays dans les organisations terroristes.

"Les Etats-Unis considèrent de plus en plus ces groupes comme des organisations criminelles transnationales sophistiquées ayant une portée régionale", juge Rebecca Bill Chavez, la présidente du groupe de réflexion Inter-American Dialogue, dont le siège est à Washington.

"Mais, au Brésil, cela suscite de réelles préoccupations quant aux implications juridiques, politiques et en matière de souveraineté."

- Terres rares -

La rencontre Lula-Trump devrait également porter sur l'intérêt américain pour les vastes gisements brésiliens de terres rares, des minéraux essentiels à la fabrication de nombreux produits technologiques.

Le Brésil possède les deuxièmes réserves de terres rares les plus importantes au monde, derrière la Chine.

"Les investissements étrangers sont bienvenus mais nous voulons stimuler l'industrialisation en créant des emplois hautement qualifiés", a souligné le ministre Durigan mercredi.

Les Etats-Unis enquêtent en outre sur le Brésil pour pratiques commerciales déloyales, notamment pour déterminer si le système de virement bancaire gratuit Pix sape la compétitivité des entreprises américaines.

Inauguré en 2020, le Pix a révolutionné les paiements au Brésil et a dépassé l'utilisation des cartes bancaires, avec sept milliards de transactions rien qu'au mois de janvier, selon la banque centrale.

USA 2024
Donald Trump
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Parlement français s'apprête à adopter définitivement au Sénat une loi facilitant les restitutions d'œuvres pillées durant la colonisation, réclamées depuis des années en Afrique ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    Œuvres pillées durant la colonisation: après des années d'attente, ultime étape au Parlement français
    information fournie par AFP 07.05.2026 03:57 

    Le Parlement français s'apprête à adopter définitivement jeudi au Sénat une loi facilitant les restitutions d'œuvres pillées durant la colonisation française, réclamées depuis des années en Afrique, avec l'ambition pour le gouvernement d'ouvrir "une nouvelle page" ... Lire la suite

  • Un portrait du défunt guide suprême iranien Ali Khamenei dans les ruines de bâtiments dans la banlieue sud de Beyrouth, le 6 mai 2026 au Liban ( AFP / Anwar AMRO )
    Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
    information fournie par AFP 07.05.2026 02:51 

    Voici les derniers développements en lien avec la guerre au Moyen-Orient, mercredi: - Trump juge un accord "très possible" Le président américain Donald Trump a jugé "très possible" d'arriver à un accord avec l'Iran après la tenue de "très bonnes discussions" dans ... Lire la suite

  • Une affiche géante représentant le détroit d'Ormuz avec une inscription en persan "À jamais dans la main de l'Iran", place Vanak à Téhéran, le 6 mai 2026 ( AFP / - )
    Iran: Trump juge un accord "très possible", les marchés s'emballent
    information fournie par AFP 07.05.2026 02:43 

    Donald Trump a jugé mercredi "très possible" un accord de paix avec l'Iran, générant une chute du pétrole et une flambée des places boursières, même s'il a de nouveau agité la menace d'une reprise des bombardements. "Nous avons eu de très bonnes discussions dans ... Lire la suite

  • L'attaquant du PSG Khvicha Kvaratskhelia (G) face au capitaine Marquinhos lors de la qualification pour la finale de la Ligue des champions aux dépens du Bayern Munich, le 6 mai 2026 à l'Allianz Arena ( AFP / FRANCK FIFE )
    Ligue des champions: Paris est magique et encore en finale
    information fournie par AFP 07.05.2026 02:37 

    Un an après, le PSG va vivre une deuxième finale de Ligue des champions, ayant réussi l'exploit d'éliminer le Bayern Munich mercredi à l'Allianz Arena (1-1 après le 5-4 de l'aller) grâce à sa force collective et au bout d'un combat éreintant. Luis Enrique et ses ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank