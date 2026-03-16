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Le Nikkei japonais chute pour la troisième journée, la crise iranienne alimentant les craintes de stagflation
information fournie par Reuters 16/03/2026 à 07:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des prix de clôture) par Rocky Swift

L'indice Nikkei japonais a clôturé dans le rouge lundi pour la troisième journée consécutive, alors que la crise du Moyen-Orient a suscité des inquiétudes quant aux dommages économiques à long terme causés par la hausse des prix de l'énergie et l'affaiblissement du yen.

L'indice de référence Nikkei 225 .N225 a légèrement baissé de 0,1% pour clôturer à 53 751,15, après avoir chuté précédemment de 1,3%. L'indice plus large Topix .TOPX a glissé de 0,5% à 3 610,73.

Le Nikkei a perdu près de 9 % depuis le début des frappes aériennes américaines et israéliennes sur l'Iran il y a plus de deux semaines, alors que le conflit s'est étendu aux pays voisins et a paralysé le transport de pétrole par le détroit d'Ormuz.

Les actions ont brièvement augmenté après que le président américain Donald Trump a déclaré qu'il exhortait les autres pays à contribuer à la protection des voies de navigation.

Le Japon ne prévoit pas pour l'instant d'envoyer des navires de guerre pour escorter les navires au Moyen-Orient, a déclaré la Première ministre Sanae Takaichi. Parallèlement, la ministre des Finances, Satsuki Katayama, a déclaré que le gouvernement était prêt à prendre des mesures décisives sur les marchés financiers, alors que le yen s'est approché de la barre psychologiquement importante des 160 dollars.

Le marché semble s'inquiéter de plus en plus de la stagflation, où les économies sont en proie à des augmentations simultanées de l'inflation et des baisses de la croissance, a déclaré Maki Sawada, stratège en actions chez Nomura Securities.

"Les craintes d'un ralentissement économique dû à la hausse des prix du pétrole sont prises en compte", a déclaré Maki Sawada. "Plutôt qu'un repli général aujourd'hui, nous observons une tendance où ces secteurs de la demande intérieure se comportent bien et soutiennent le marché boursier japonais."

L'indice Nikkei a enregistré 65 hausses contre 154 baisses. Les plus grands gains de l'indice ont été Ibiden 4062.T , en hausse de 3,8%, suivi par Screen Holdings 7735.T , qui a progressé de 3,7%.

Les plus grands perdants ont été la compagnie d'électricité Tokyo Electric Power 9501.T , en baisse de 4,8%, suivis par Isuzu Motors 7202.T , qui a chuté de 4,4%.

Valeurs associées

IBIDEN
51,2900 USD OTCBB 0,00%
Nikkei 225
53 751,15 Pts Six - Forex 1 -0,13%
TOKYO EL HLDG
3,406 EUR Tradegate -1,23%
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