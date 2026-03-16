Le Nikkei japonais chute pour la troisième journée consécutive, la crise iranienne ravivant les craintes de stagflation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Rocky Swift

La moyenne des actions japonaises Nikkei a chuté pour la troisième journée consécutive lundi, alors que la crise du Moyen-Orient menace de causer des dommages à plus long terme à l'économie en raison de la hausse des prix de l'énergie et de l'affaiblissement du yen.

L'indice de référence Nikkei 225 .N225 a chuté de 1,3% à 53 138,42 à la mi-journée. L'indice plus large Topix .TOPX a glissé de 0,7% à 3 602,71.

Le Nikkei a perdu plus de 9 % depuis le début des frappes aériennes américaines et israéliennes sur l'Iran il y a plus de deux semaines, alors que le conflit s'est étendu aux pays voisins et a paralysé le transport de pétrole par le détroit d'Ormuz. Les actions ont brièvement augmenté après que le président américain Donald Trump a déclaré qu'il exhortait les autres pays à contribuer à la protection des voies de navigation.

Le Japon ne prévoit pas pour l'instant d'envoyer des navires de guerre pour escorter les navires au Moyen-Orient, a déclaré la Première ministre Sanae Takaichi. Parallèlement, la ministre des finances, Satsuki Katayama, a déclaré que le gouvernement était prêt à prendre des mesures décisives sur les marchés financiers, alors que le yen s'est approché de la barre psychologiquement importante des 160 dollars.

Le marché semble s'inquiéter de plus en plus de la stagflation, où les économies sont en proie à des augmentations simultanées de l'inflation et des baisses de la croissance, a déclaré Maki Sawada, stratège en actions chez Nomura Securities.

"Les craintes d'un ralentissement économique dû à la hausse des prix du pétrole sont prises en compte", a déclaré Maki Sawada. "Plutôt qu'un repli général aujourd'hui, nous observons une tendance où ces secteurs de la demande intérieure se comportent bien et soutiennent le marché boursier japonais."

Le Nikkei a enregistré 43 hausses contre 182 baisses. Les plus grands perdants de l'indice ont été les fournisseurs clés du secteur de l'intelligence artificielle, Furukawa Electric 5801.T et Fujikura 5803.T , qui ont tous deux chuté de 6,7 %.

Les titres ayant enregistré les plus fortes hausses de l'indice ont été le transformateur de viande NH Foods 2282.T , en hausse de 2,3% et Denka 4061.T , une société de produits chimiques et de matériaux avancés, qui a augmenté de 2,2%.