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Le Nikkei japonais bondit alors que Trump affirme que les États-Unis négocient la fin de la guerre contre l'Iran
information fournie par Reuters 25/03/2026 à 08:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des prix de clôture) par Rocky Swift

La moyenne des actions japonaises Nikkei a augmenté le plus en une semaine mercredi, soutenue par un optimisme prudent que la crise du Moyen-Orient pourrait évoluer vers un règlement potentiel après la volatilité récente.

L'indice de référence Nikkei 225 .N225 a augmenté de 2,87% pour clôturer à 53 749,62, son plus grand gain en pourcentage depuis le 18 mars. L'indice plus large Topix .TOPX a grimpé de 2,57% à 3 650,99. Le président américain Donald Trump a déclaré mardi que les États-Unis progressaient dans leurs efforts pour négocier la fin de la guerre avec l'Iran. À l'instar de nombreux marchés mondiaux, les actions japonaises ont fluctué au gré de signaux contradictoires quant à l'escalade de la crise ou à la sortie des hostilités. En raison de sa dépendance à l'égard des importations d'énergie, l'économie japonaise est particulièrement vulnérable à l'impact du conflit sur les livraisons et les prix du pétrole. La forte baisse du prix du brut mercredi a semblé être l'élément déclencheur de la hausse du Nikkei, a déclaré Wataru Akiyama, stratège chez Nomura Securities.

"Les attentes d'une diminution des tensions au Moyen-Orient semblent pousser le marché boursier à la hausse", a déclaré Akiyama. "Toutefois, le sentiment d'incertitude n'a pas encore été complètement éliminé."

Le Nikkei 225 du Japon a enregistré des gains généralisés, avec 203 valeurs en hausse contre 22 en baisse.

Tokio Marine Holdings 8766.T , qui a bondi de 14,6% et a grimpé pour la deuxième session consécutive après que Berkshire Hathaway BRKa.N a révélé qu'il avait acquis une participation dans l'assureur, a été en tête du rallye.

Il a été suivi par les bonnes performances de Furukawa Electric 5801.T , qui a augmenté de 11,2%, et de SoftBank Group

9984.T , qui a augmenté de 7,9%. Ces deux entreprises ont bénéficié de la dynamique des investissements dans l'intelligence artificielle.

À la baisse, Recruit Holdings 6098.T a mené les baisses avec une chute de 1,9%, suivi par l'explorateur énergétique Inpex Corp 1605.T , qui a perdu 1,7%.

Valeurs associées

BERKSHIRE HATH RG-A
720 199,490 USD NYSE -0,44%
Gaz naturel
2,94 USD NYMEX 0,00%
Nikkei 225
53 749,62 Pts Six - Forex 1 +2,87%
Pétrole Brent
99,33 USD Ice Europ -0,58%
Pétrole WTI
88,58 USD Ice Europ +0,11%
SOFTBANK GROUP
20,850 EUR Tradegate +4,40%
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