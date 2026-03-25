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Nouveaux réacteurs nucléaires d'EDF : l'UE va enquêter sur les aides de la France au programme EPR2
information fournie par Boursorama avec Media Services 25/03/2026 à 09:49

Le projet, qui incarne la relance de l'atome plaidée par l'Elysée, vise à construire six nouveaux réacteurs de forte puissance sur les sites historiques de Penly, Gravelines, et du Bugey.

Le programme EPR2 vise notamment à construire une nouvelle paire de réacteurs nucléaires sur le site de Penly (illustration) ( POOL / LUDOVIC MARIN )

Le programme EPR2 vise notamment à construire une nouvelle paire de réacteurs nucléaires sur le site de Penly (illustration) ( POOL / LUDOVIC MARIN )

Les grandes manoeuvres de la France pour la relance des chantiers nucléaires pourraient passer au crible de Bruxelles. La Commission européenne pourrait ouvrir une enquête mi-avril sur les aides de l'Etat français accordées à EDF pour construire six nouveaux réacteurs nucléaires, ont indiqué des sources internes mardi 24 mars à l'AFP, confirmant une information de Reuters .

Bruxelles entend vérifier si le soutien de l'Etat français n'enfreint pas les règles de la concurrence au sein de l'Union européenne. Cette procédure, classique, peut durer plusieurs mois. Le dossier est sensible pour la France et EDF, qui espèrent que cette enquête ne provoquera pas de retards dans ce nouveau programme nucléaire. Il fait l'objet d'une consultation entre les différents services de la Commission depuis le 2 février, selon une source au sein de l'exécutif européen. L'ouverture de l'enquête pourrait intervenir le 15 avril, d'après une autre source au fait du dossier.

Un mécanisme de compensation des prix à la loupe

Cette enquête portera sur le financement de ce programme de construction de réacteurs nucléaires EPR2, notamment le prêt bonifié de l'Etat couvrant jusqu'à 60% du montant total du projet, estimé à 72,8 milliards d'euros. Bruxelles examinera également un mécanisme de "contrat sur différence", qui garantit à EDF des prix de vente d'électricité stables, avec des compensations de l'Etat quand ils sont trop bas sur le marché.

Le programme EPR2 vise à construire six nouveaux réacteurs de forte puissance, à Penly, Gravelines (nord) et Bugey (est). A Penly, le "premier béton", qui marque la pose de la première pierre du bâtiment réacteur, est attendu pour fin 2028. Le 10 mars, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen avait opéré un changement de ton en faveur de l'atome. Réduire la part du nucléaire civil en Europe était une "erreur stratégique", avait-elle estimé à Paris, allant dans le sens de la France qui milite de longue date pour davantage de soutien à l'énergie atomique en Europe. Le nucléaire continue toutefois de provoquer de vifs débats au sein de l'UE, qui privilégie les énergies renouvelables pour sortir de sa dépendance aux fossiles.

2 commentaires

  • 10:25

    Ce n'est pas l'UE le problème mais ceux qui en sont à la tête. Ceux-là mêmes dont l'objectif est de développer au sein même de l'UE le modèle chinois : contrôle des populations, centralisation, collectivisme. Ils travaillent à la destruction de la démocratie, de manière générale toutes les démocraties sont aujourd'hui en danger.

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