Le maire de Cannes David Lisnard quitte LR et dénonce un choix "truqué" pour la présidentielle

David Lisnard, maire de Cannes et président de l'Association des maires de France (AMF), le 25 novembre 2025 à Paris ( AFP / Thibaud MORITZ )

Le maire de Cannes David Lisnard a annoncé mercredi son départ de LR au lendemain du bureau politique du parti, qui a refusé de retenir l'option d'une primaire ouverte à toute la droite pour la présidentielle.

"Ce qui s'est passé hier est un non-sens absolu", a déclaré sur BFMTV/RMC le maire de Cannes qui dénonce "un vote biaisé, un vote truqué" qui sera proposé, en avril, aux adhérents des Républicains.

Ces adhérents détermineront alors s'ils désignent directement leur patron Bruno Retailleau comme candidat à la présidentielle ou s'ils préfèrent passer par une primaire où seulement d'autres candidats LR pourraient se présenter.

Réélu largement maire de Cannes et président de l'Association des maires de France, M. Lisnard, lui-même candidat potentiel à la présidentielle, défend pour sa part "une grande primaire ouverte" à toute la droite, avec une éventuelle participation d'Eric Zemmour ou de Nicolas Dupont-Aignan.

M. Lisnard, qui a félicité pour son élection à Nice Eric Ciotti, chantre de l'union des droites, "pense ne plus rien avoir à faire" chez LR et en informera Bruno Retailleau "dans les prochaines heures".

"Depuis le vote de confiance à François Bayrou, depuis l'abandon de la réforme des retraites, depuis les ambiguïtés sur le gouvernement - participer ou pas, je pense qu'il n'y a aucune lisibilité, aucune cohérence, aucune constance" au sein des Républicains, a expliqué M. Lisnard.