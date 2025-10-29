 Aller au contenu principal
Nikkei 225
51 249,82
+2,05%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le Nikkei japonais atteint un niveau record, l'optimisme à l'égard de l'IA stimulant le sentiment des investisseurs
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 01:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La moyenne des actions japonaises Nikkei a atteint un niveau record mercredi, les investisseurs ayant tiré leur confiance de la hausse de Wall Street au cours de la nuit grâce à l'optimisme entourant les investissements dans le secteur de l'intelligence artificielle.

L'indice Nikkei 225 .N225 , à forte composante technologique, a bondi de 1,3 % pour atteindre 50 867,58. L'indice plus large Topix .TOPX a augmenté de 0,03%.

Les trois principaux indices boursiers américains ont clôturé à des niveaux records après que Nvidia NVDA.O ait déclaré qu'elle construirait des superordinateurs d'intelligence artificielle pour le département américain de l'énergie.

Les actions de Microsoft MSFT.O ont bondi après que l'entreprise technologique a conclu un accord permettant à OpenAI de se restructurer en société d'utilité publique tout en donnant à Microsoft une participation de 27 % dans le fabricant de ChatGPT.

Les plus fortes hausses du Nikkei ont été réalisées par les poids lourds du secteur des puces Advantest 6857.T , en hausse de 15,5 %, suivis par Lasertec 6920.T , qui a fait un bond de 5,9 %.

Les plus grands perdants ont été Nidec 6594.T , en baisse de 4,5%, suivis par SHIFT 3697.T , qui a perdu 4,1%.

Le raffermissement du yen a toutefois pesé sur la plupart des entreprises. L'indice Nikkei a compté 52 valeurs en hausse contre 173 en baisse.

Valeurs associées

ADVANTEST
107,080 EUR Tradegate +4,47%
DAIICHI SANKYO
22,410 EUR Tradegate -0,62%
DAIICHI SANKYO
26,1500 USD OTCBB +1,09%
HITACHI LTD
27,300 EUR Tradegate +3,14%
LASERTEC
144,6300 USD OTCBB 0,00%
MICROSOFT
542,0700 USD NASDAQ +1,98%
NIDEC
11,810 EUR Tradegate -9,15%
NVIDIA
201,0300 USD NASDAQ +4,98%
Nikkei 225
51 249,82 Pts Six - Forex 1 +2,05%
OLYMPUS
11,255 EUR Tradegate +3,26%
RECRUIT HLDG
42,990 EUR Tradegate -2,94%
RECRUIT HLDG
53,6400 USD OTCBB +6,47%
SOFTBANK GROUP
152,500 EUR Tradegate +5,90%
USD/JPY SPOT
151,9740 Six - Forex 1 +2,44%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

