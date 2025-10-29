Le Nikkei japonais atteint un niveau record, l'optimisme à l'égard de l'IA stimulant le sentiment des investisseurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La moyenne des actions japonaises Nikkei a atteint un niveau record mercredi, les investisseurs ayant tiré leur confiance de la hausse de Wall Street au cours de la nuit grâce à l'optimisme entourant les investissements dans le secteur de l'intelligence artificielle.

L'indice Nikkei 225 .N225 , à forte composante technologique, a bondi de 1,3 % pour atteindre 50 867,58. L'indice plus large Topix .TOPX a augmenté de 0,03%.

Les trois principaux indices boursiers américains ont clôturé à des niveaux records après que Nvidia NVDA.O ait déclaré qu'elle construirait des superordinateurs d'intelligence artificielle pour le département américain de l'énergie.

Les actions de Microsoft MSFT.O ont bondi après que l'entreprise technologique a conclu un accord permettant à OpenAI de se restructurer en société d'utilité publique tout en donnant à Microsoft une participation de 27 % dans le fabricant de ChatGPT.

Les plus fortes hausses du Nikkei ont été réalisées par les poids lourds du secteur des puces Advantest 6857.T , en hausse de 15,5 %, suivis par Lasertec 6920.T , qui a fait un bond de 5,9 %.

Les plus grands perdants ont été Nidec 6594.T , en baisse de 4,5%, suivis par SHIFT 3697.T , qui a perdu 4,1%.

Le raffermissement du yen a toutefois pesé sur la plupart des entreprises. L'indice Nikkei a compté 52 valeurs en hausse contre 173 en baisse.