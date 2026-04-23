Le Nikkei franchit pour la première fois la barre des 60 000 points grâce à la reprise du secteur technologique

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(Ajout de commentaires, de détails et mise à jour des cours de bourse) par Junko Fujita

Le Nikkei a franchi le niveau des 60 000 pour la première fois jeudi, soutenu plus tôt par les valeurs technologiques alors que le sentiment de risque s'est amélioré après que le président américain Donald Trump a prolongé le cessez-le-feu avec l'Iran.

L'indice .N225 , cependant, a perdu ses gains initiaux dans une séance agitée et était peu changé à 0127 GMT, après avoir chuté jusqu'à 0,7% plus tôt dans la session. Il a atteint un record de 60 013,98.

Le Topix .TOPX plus large était également stable à 3.744,93.

M. Trump a déclaré que la prolongation indéfinie du cessez-le-feu faisait suite à une demande des médiateurs pakistanais. Toutefois, le blocus des ports iraniens par la marine américaine est resté en vigueur et l'Iran a saisi deux navires dans le détroit d'Ormuz.

"Les incertitudes entourant la guerre au Moyen-Orient demeurent. Le détroit d'Ormuz n'est pas complètement ouvert et les prix du pétrole restent élevés", a déclaré Hiroyuki Ueno, stratège en chef chez Sumitomo Mitsui Trust Asset Management.

"Jusqu'à présent, les investisseurs ont acheté les actions en étant optimistes quant à la fin de la guerre. Mais pour que l'indice continue d'augmenter, ils ont besoin de plus d'indices positifs qui soutiennent les fondamentaux, ce qui pourrait également stimuler les actions liées à la demande intérieure."

Le Nikkei a récupéré toutes ses pertes depuis le début de la guerre entre les États-Unis et l'Iran fin février, bien que les gains aient été tirés par un groupe restreint de titres liés à l'intelligence artificielle, notamment SoftBank Group 9984.T et Advantest 6857.T .

Le ratio NT, c'est-à-dire le Nikkei 225 divisé par le Topix plus large, a atteint un record de 15,74 mercredi, ce qui montre à quel point le rallye a dépassé le marché dans son ensemble.

Les actions liées aux puces électroniques ont augmenté jeudi, Advantest et Tokyo Electron 8035.T progressant respectivement de 2,65 % et de 1,76 %.

L'investisseur technologique SoftBank Group a bondi de 6,4 %.

Le fabricant de câbles à fibres optiques Fujikura 5803.T a gagné 0,65%.

Le propriétaire de la marque Uniqlo, Fast Retailing

9983.T , a chuté de 1,8% pour peser le plus sur le Nikkei.

Sur les 1600 actions du marché principal de la Bourse de Tokyo, 17% ont augmenté, 78% ont baissé et 3% sont restées stables.