Le Nikkei finit sur un record avec la "tech"

(Actualisé avec précisions, contexte, commentaires d'analystes)

Le principal indice de la Bourse de Tokyo, le Nikkei 225 .N225 , a atteint mardi son plus haut niveau historique, soutenu par les entreprises technologiques et un regain d'optimisme concernant les négociations sur les droits de douane entre les Etats-Unis et la Chine qui ont été prolongées de 90 jours.

Les marchés japonais, fermés lundi pour un jour férié, ont également profité de la réouverture mardi pour rattraper les gains enregistrés la veille sur d'autres places financières.

Le Nikkei a fini sur un bond de 2,2% à 42.718,17 points, un niveau jamais atteint par l'indice en clôture. Au cours de la séance, il a grimpé à 42.999,71 points, dépassant le précédent record intrajournalier de 42.426,77 points établi le 11 juillet 2024.

Depuis le 24 juillet, l'indice Topix .TOPX , plus large, ne cesse de battre des records. Mardi, il a touché un nouveau plus haut historique, prenant 1,4%, pour clôturer à 3.066,37 points.

Le rallye des indices boursiers japonais suit celui de l'indice américain Standard & Poor's 500 .SPX et de l'indice MSCI monde .MIWD00000PUS qui ont tous deux atteint de nouveaux sommets depuis le mois de juin.

"Avant la séance d'aujourd'hui, le Nikkei n'est pas parvenu à atteindre un record parce que les actions liées aux puces et celles liées à l'automobile ont pesé sur l'indice", explique Takamasa Ikeda, gestionnaire de portefeuille chez GCI Asset Management.

SoftBank Group 9984.T , dont le titre a bondi de plus de 25% au cours des cinq derniers jours, a fini mardi sur un gain de 6,9%, à 14.825 yens, niveau record. Le titre SoftBank a notamment été recherché après une information de Reuters selon laquelle le conglomérat a approché des banques en vue de la cotation aux Etats-Unis de PayPay, sa filiale de paiement.

Les poids lourds du secteur des semi-conducteurs comme Advantest 6857.T et Lasertec 6920.T ont respectivement bondi de 6,3% et 7,1% en clôture.

IMPACT LIMITÉ DES DROITS DE DOUANE

Les Etats-Unis et la Chine ont annoncé lundi prolonger pour 90 jours la trêve commerciale qui devait prendre fin mardi, s'abstenant de mettre en place des droits de douane réciproques supérieurs à 100%.

Les marchés boursiers dans le monde avaient chuté après l'annonce par le président américain Donald Trump, le 2 avril, lors du "Jour de la libération", de l'imposition de droits de douane élevés sur les importations en provenance de nombreux pays. Ils se sont depuis ressaisis au fur à mesure des négociations commerciales.

L'incertitude quant au niveau des droits de douane imposés par les Etats-Unis a pesé sur les actions au Japon, où les exportations sont un moteur essentiel de l'économie. Jeudi, Washington s'est engagé à modifier un décret présidentiel afin de supprimer les droits de douane qui se chevauchent sur les produits japonais.

"L'impact des droits de douane américains ne semble pas aussi grave que le marché l'avait prévu", souligne Shoichi Arisawa, directeur général du département d'étude sur les investissements chez IwaiCosmo Securities.

"Il y aura davantage d'entreprises qui réviseront leurs perspectives en raison de l'impact limité des droits de douane américains. Le yen reste faible, ce qui est également positif pour les entreprises japonaises", a-t-il ajouté.

Les capitaux étrangers ont inondé le marché japonais ces derniers temps, mais les données de la Bourse de Tokyo de la semaine dernière indiquent que ces flux ont peut-être atteint un pic.

Les investisseurs étrangers sont devenus vendeurs nets d'actions et de contrats à terme japonais pour la première fois en 16 semaines au cours de la période s'achevant le 1er août. Ils ont vendu pour 342 milliards de yens (2,3 milliards de dollars ou 1,97 milliard d'euros) d'actions et de contrats à terme, ce qui contraste avec les achats nets de 1.260 milliards de yens effectués la semaine précédente.

(Reportage Junko Fujita et Rocky Swift; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)