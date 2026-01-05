 Aller au contenu principal
Le Nikkei finit en hausse de 2,97%
information fournie par Reuters 05/01/2026 à 07:54

par Lynx Insight Service

L'indice Nikkei .N225 a gagné 2,97%lundi à 51.832,80 points. Le Topix .TOPX , plus large, a pris 2,01% à 3.477,52 points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement)

Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants : Ensembles des indices Nikkei 0#.NIKKEI Ensemble des valeurs du Nikkei-225 0#.N225 Indice .N225 Indice .N300 Indice TOPIX .TOPX Top 30 par volume .AV.T Volume total .TV.T Top 20 hausses en % .PG.T Top 20 baisses en % .PL.T Futures Nikkei 225 0#JNI: Futures Topix 0#JTI: Nouvelles des OPV japonaises JP/IPODIARY Enquête allocations d'actifs au Japon JP/ASSET Agenda Japon JP/DIARY

(Cette dépêche a été générée automatiquement par Reuters)

(Rédaction de Reuters)

Valeurs associées

Nikkei 225
51 832,80 Pts Six - Forex 1 +2,97%
A lire aussi

  • Le logo de BNP Paribas à Nantes
    BNP Paribas fusionne ses activités de gestion d'actifs sous la marque BNP Paribas Asset Management
    information fournie par Reuters 05.01.2026 08:48 

    BNP Paribas a annoncé ‍lundi la création de BNP Paribas Asset Management ‌pour la gestion d'actifs, une décision faisant ​suite à l'acquisition d'AXA ⁠Investment Managers (AXA IM). Selon un communiqué du groupe, ⁠les ‍activités de gestion d'actifs ⁠de BNP Paribas, ... Lire la suite

  • Cette image publiée sur le compte Truth Social du président américain Donald Trump le 3 janvier 2026 montre ce que le président Trump affirme être le président vénézuélien Nicolás Maduro à bord de l’USS Iwo Jima après que l’armée américaine l’a capturé le 3 janvier 2026 ( US President Donald Trump's TRUTH Social account / HANDOUT )
    Trump assure que les Etats-Unis dirigent le Venezuela, avant une comparution de Maduro
    information fournie par AFP 05.01.2026 08:45 

    Donald Trump a affirmé que les Etats-Unis étaient "aux commandes" du Venezuela après la capture du président Nicolas Maduro, qui doit être présenté lundi à un tribunal à New York pour se voir signifier des accusations de trafic de drogue. Sommée de se conformer ... Lire la suite

  • AYVENS : Risque de correction sous les résistances
    AYVENS : Risque de correction sous les résistances
    information fournie par TEC 05.01.2026 08:43 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

  • VIRIDIEN (ex CGG) : Le mouvement reste haussier
    VIRIDIEN (ex CGG) : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 05.01.2026 08:42 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

