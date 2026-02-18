 Aller au contenu principal
Le Nikkei finit en hausse de 1,02%
information fournie par Reuters 18/02/2026 à 07:36

L'indice Nikkei .N225 a gagné 1,02% mercredi à 57.143,84 points. Le Topix .TOPX , plus large, a pris 1,21% à 3.807,25 points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement)

