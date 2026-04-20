Le Nikkei finit en hausse de 0,6%

L'indice Nikkei .N225 a gagné 0,6% lundi à 58.824,89 points. Le Topix .TOPX , plus large, a pris 0,43% à 3.777,02 points.
(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement)
Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants : Ensembles des indices Nikkei 0#.NIKKEI Ensemble des valeurs du Nikkei-225 0#.N225 Indice .N225 Indice .N300 Indice TOPIX .TOPX Top 30 par volume .AV.T Volume total .TV.T Top 20 hausses en % .PG.T Top 20 baisses en % .PL.T Futures Nikkei 225 0#JNI: Futures Topix 0#JTI: Nouvelles des OPV japonaises JP/IPODIARY Enquête allocations d'actifs au Japon JP/ASSET Agenda Japon JP/DIARY
(Cette dépêche a été générée automatiquement par Reuters)
(Rédaction de Gdansk)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer