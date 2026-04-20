La Bourse de Paris dans le rouge avec le regain de tension au Moyen-Orient

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris évolue dans le rouge lundi en parallèle d'un nouveau rebond des prix du pétrole, dans la foulée d'un regain de tension au Moyen-Orient entre les Etats-Unis et l'Iran.

Vers 09H30, le CAC 40 perdait 1,16% à 8.328,12 points, en recul de 97,01 points.

"Il n'y a pas de solution en vue au conflit au Moyen-Orient", résume Andreas Lipkow de CMC Markets.

Vendredi, l'indice vedette parisien avait pourtant grimpé de 1,97% à 8.425,13 points, en hausse de 162,43 points, après l'annonce par l'Iran de la réouverture du stratégique détroit d'Ormuz.

Mais le week-end a apporté son lot de désillusion pour les investisseurs qui s'étaient laissé gagner par l'espoir d'une paix imminente.

Dimanche, la marine américaine a ouvert le feu sur le cargo iranien Touska dans le golfe d'Oman et en a pris le contrôle. Le navire "a tenté de franchir notre blocus maritime, et mal lui en a pris", a écrit Donald Trump sur sa plateforme Truth Social.

L'Iran a de son côté promis lundi de "riposter bientôt", accusant Washington d'avoir par "acte de piraterie armée" violé "le cessez-le-feu" de deux semaines en vigueur depuis le 8 avril.

Le pétrole, qui avait nettement reculé en fin de semaine dernière, est reparti à la hausse.

Vers 09H30 le cours du Brent de la mer du Nord, référence mondiale, gagnait 5,89% à 95,70 dollars. Le baril de West Texas Intermediate (WTI), référence du marché américain, prenait 6,40% à 89,22 dollars.

- Le taux d'emprunt français repart à la hausse -

Les taux d'intérêt des Etats européens, qui avaient chuté vendredi, grimpent à nouveau. Ces derniers remontent à chaque hausse des prix du pétrole car les investisseurs craignent un regain d'inflation sur le continent.

Le rendement français à échéance dix ans prenait 0,05 point de pourcentage, à 3,63%. Son équivalent allemand, référence sur le continent, grimpait lui à 2,99%, contre 2,95% vendredi en clôture.

"Le marché a sans doute été trop rapide à effacer la prime de risque géopolitique", selon John Plassard, de Cité Gestion Private Bank.

Une délégation américaine conduite par le vice-président des Etats-Unis JD Vance doit certes se rendre lundi au Pakistan pour relancer les négociations avec l'Iran, mais Téhéran a d'ores et déjà annoncé qu'il n'y participerait pas.

- TotalEnergies profite de la hausse du pétrole -

Parmi les seules valeurs dans le vert à Paris, le géant pétrolier Totalenergies, qui profite de la hausse des prix du brut, après avoir nettement reculé la semaine dernière. Son titre prenait vers 9H30 (heure de Paris) 2,53% à 74,95 euros.

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