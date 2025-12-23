 Aller au contenu principal
Le Nikkei finit en hausse de 0,02%
information fournie par Reuters 23/12/2025 à 07:35

par Lynx Insight Service

L'indice Nikkei .N225 a gagné 0,02% mardi à 50.412,87 points. Le Topix .TOPX , plus large, a pris 0,53% à 3.423,25 points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement)

(Cette dépêche a été générée automatiquement par Reuters)

(Version française Kate Entringer)

