Etats-Unis et Russie discutent des motifs de friction dans leur relation, dit Moscou

L'ambassade des États-Unis à Moscou
Des diplomates russes et américains ont eu récemment des entretiens destinés à supprimer les "motifs de friction" entre leurs deux pays, mais les principaux problèmes demeurent, a déclaré mardi Sergueï Riabkov, vice-ministre russe des Affaires étrangères.
De nouveaux entretiens pourraient avoir lieu au début du printemps, a-t-il ajouté, cité par l'agence de presse russe Interfax.
Etats-Unis et Russie s'efforcent d'aplanir une série de différends perturbant le travail de leurs ambassades respectives. Ces discussions sont distinctes des négociations relatives à la guerre en Ukraine.
(Rédaction de Reuters, rédigé par Gleb Stolyarov, version française Bertrand Boucey, édité par Kate Entringer)
