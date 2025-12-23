 Aller au contenu principal
Etats-Unis et Russie discutent des motifs de friction dans leur relation, dit Moscou
information fournie par Reuters 23/12/2025 à 10:32

L'ambassade des États-Unis à Moscou

L'ambassade des États-Unis à Moscou

Des diplomates russes ‍et américains ont eu récemment des entretiens destinés ‌à supprimer les "motifs de friction" entre leurs deux ​pays, mais les principaux ⁠problèmes demeurent, a déclaré mardi Sergueï Riabkov, ⁠vice-ministre ‍russe des Affaires ⁠étrangères.

De nouveaux entretiens pourraient avoir lieu au début ​du printemps, a-t-il ajouté, cité par l'agence de ⁠presse russe Interfax.

Etats-Unis ​et Russie s'efforcent d'aplanir ​une série ​de différends perturbant le ​travail ⁠de leurs ambassades respectives. Ces discussions sont distinctes des négociations relatives à ‌la guerre en Ukraine.

(Rédaction de Reuters, rédigé par Gleb Stolyarov, version française Bertrand Boucey, édité par ‌Kate Entringer)

Guerre en Ukraine
1 commentaire

  • 10:46

    Les USA ne savent pas ce que c'est que la diplomatie, Poutine va leur expliquer...

