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Le Nikkei finit en baisse de 3,48%
information fournie par Reuters 23/03/2026 à 07:31

L'indice Nikkei .N225 a perdu 3,48% lundi à 51.515,49 points. Le Topix .TOPX , plus large, a cédé 3,41% à 3.486,44 points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement)

Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants : Ensembles des indices Nikkei 0#.NIKKEI Ensemble des valeurs du Nikkei-225 0#.N225 Indice .N225 Indice .N300 Indice TOPIX .TOPX Top 30 par volume .AV.T Volume total .TV.T Top 20 hausses en % .PG.T Top 20 baisses en % .PL.T Futures Nikkei 225 0#JNI: Futures Topix 0#JTI: Nouvelles des OPV japonaises JP/IPODIARY Enquête allocations d'actifs au Japon JP/ASSET Agenda Japon JP/DIARY

(Cette dépêche a été générée automatiquement par Reuters)

(Rédaction de Gdansk)

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Nikkei 225
51 515,49 Pts Six - Forex 1 -3,48%
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