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USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
information fournie par Reuters 26/03/2026 à 11:36

Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,57% pour le Dow Jones

.DJI , de 0,64% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,73% pour le Nasdaq .IXIC :

* JEFFERIES JEF.N a déclaré mercredi que son bénéfice de avait bondi de 22% au premier trimestre, les activités de fusions-acquisitions et la vigueur des souscriptions ayant stimulé la banque d'investissement.

Le groupe a également dit avoir subi 17 millions de dollars de pertes liées à la faillite du prêteur immobilier britannique Market Financial Solutions et à celle du fabricant américain de pièces détachées First Brands.

L'action recule de près de 2% en avant-Bourse.

* SUPER MICRO COMPUTER SMCI.O - Le groupe technologique américain fait l'objet d'une plainte déposée mercredi par ses actionnaires, qui l'accusent d'avoir commis une fraude boursière en dissimulant sa dépendance vis-à-vis des ventes à la Chine, ce qui constitue une violation de la législation américaine en matière d'exportation.

* EQUITABLE EQH.N et COREBRIDGE CRBG.N - Les deux assureurs ont annoncé jeudi leur intention de fusionner dans le cadre d'une opération entièrement en actions évaluée à 22 milliards de dollars (19,03 milliards d'euros).

* OLAPLEX HOLDINGS OLPX.O bondit de 47% en avant-Bourse après que l'allemand Henkel HNKG.DE a accepté de racheter la marque de soins capillaires dans le cadre d'une transaction de 1,4 milliard de dollars.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

COREBRIDGE FINL
24,170 USD NYSE +2,89%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
46 429,49 Pts Index Ex +0,66%
EQUITABLE HLDG
38,190 USD NYSE +1,57%
HENKEL
63,450 EUR XETRA +0,32%
JEFFERIES FINL
39,655 USD NYSE -2,28%
NASDAQ Composite
21 929,83 Pts Index Ex +0,77%
OLAPLEX HLDG
1,3300 USD NASDAQ +2,31%
S&P 500 INDEX
6 591,90 Pts CBOE +0,54%
SUPER MICRO
24,0500 USD NASDAQ +8,19%
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