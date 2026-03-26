Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,57% pour le Dow Jones

.DJI , de 0,64% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,73% pour le Nasdaq .IXIC :

* JEFFERIES JEF.N a déclaré mercredi que son bénéfice de avait bondi de 22% au premier trimestre, les activités de fusions-acquisitions et la vigueur des souscriptions ayant stimulé la banque d'investissement.

Le groupe a également dit avoir subi 17 millions de dollars de pertes liées à la faillite du prêteur immobilier britannique Market Financial Solutions et à celle du fabricant américain de pièces détachées First Brands.

L'action recule de près de 2% en avant-Bourse.

* SUPER MICRO COMPUTER SMCI.O - Le groupe technologique américain fait l'objet d'une plainte déposée mercredi par ses actionnaires, qui l'accusent d'avoir commis une fraude boursière en dissimulant sa dépendance vis-à-vis des ventes à la Chine, ce qui constitue une violation de la législation américaine en matière d'exportation.

* EQUITABLE EQH.N et COREBRIDGE CRBG.N - Les deux assureurs ont annoncé jeudi leur intention de fusionner dans le cadre d'une opération entièrement en actions évaluée à 22 milliards de dollars (19,03 milliards d'euros).

* OLAPLEX HOLDINGS OLPX.O bondit de 47% en avant-Bourse après que l'allemand Henkel HNKG.DE a accepté de racheter la marque de soins capillaires dans le cadre d'une transaction de 1,4 milliard de dollars.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)