 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Norges Bank maintient son taux mais prévoit de le relever cette année
information fournie par Reuters 26/03/2026 à 11:06

Le gouverneur de la Norges Bank, Ida Wolden Bache

Le gouverneur de la Norges Bank, Ida Wolden Bache

La Banque ‌centrale de Norvège a maintenu jeudi son taux directeur ​à 4,0%, comme prévu, tout en indiquant qu'il serait probablement opportun de le relever lors d'une de ses prochaines ​réunions.

"L'incertitude est plus grande que d'habitude en raison de la guerre ​au Moyen-Orient, mais le Comité ⁠estime qu'il sera probablement nécessaire de relever le ‌taux directeur lors d'une des prochaines réunions de politique monétaire", a déclaré la gouverneure de ​la Norges Bank, ‌Ida Wolden Bache, dans un communiqué.

Les prévisions ⁠concernant le taux directeur ont été revues à la hausse depuis décembre et laissent entrevoir une augmentation pour ⁠atteindre un niveau ‌compris entre 4,25% et 4,5% d'ici la ⁠fin de l'année, selon la Norges Bank.

Le Comité de ‌politique monétaire a examiné la possibilité de ⁠relever le taux d'intérêt de référence dès ⁠cette réunion, mais ‌a finalement décidé, à l'unanimité, de ne pas le ​faire, selon le procès-verbal ‌de la réunion.

Certains membres, dont les noms n'ont pas été divulgués, ont fait ​valoir que l'inflation restait supérieure à l'objectif depuis longtemps et que la hausse des prix ⁠des matières premières accentuait les pressions inflationnistes.

D'autres ont accordé davantage d'importance à la difficulté d'évaluer les pressions inflationnistes sous-jacentes, estimant qu'il serait préférable d'attendre de disposer de plus d'informations.

(Reportage Terje Solsvik, Nerijus Adomaitis et Nora Buli ; version ​française Diana Mandia)

Devises
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank