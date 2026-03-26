La Norges Bank maintient son taux mais prévoit de le relever cette année

Le gouverneur de la Norges Bank, Ida Wolden Bache
La Banque centrale de Norvège a maintenu jeudi son taux directeur à 4,0%, comme prévu, tout en indiquant qu'il serait probablement opportun de le relever lors d'une de ses prochaines réunions.
"L'incertitude est plus grande que d'habitude en raison de la guerre au Moyen-Orient, mais le Comité estime qu'il sera probablement nécessaire de relever le taux directeur lors d'une des prochaines réunions de politique monétaire", a déclaré la gouverneure de la Norges Bank, Ida Wolden Bache, dans un communiqué.
Les prévisions concernant le taux directeur ont été revues à la hausse depuis décembre et laissent entrevoir une augmentation pour atteindre un niveau compris entre 4,25% et 4,5% d'ici la fin de l'année, selon la Norges Bank.
Le Comité de politique monétaire a examiné la possibilité de relever le taux d'intérêt de référence dès cette réunion, mais a finalement décidé, à l'unanimité, de ne pas le faire, selon le procès-verbal de la réunion.
Certains membres, dont les noms n'ont pas été divulgués, ont fait valoir que l'inflation restait supérieure à l'objectif depuis longtemps et que la hausse des prix des matières premières accentuait les pressions inflationnistes.
D'autres ont accordé davantage d'importance à la difficulté d'évaluer les pressions inflationnistes sous-jacentes, estimant qu'il serait préférable d'attendre de disposer de plus d'informations.
(Reportage Terje Solsvik, Nerijus Adomaitis et Nora Buli ; version française Diana Mandia)
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