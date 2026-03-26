La Norges Bank maintient son taux mais prévoit de le relever cette année

Le gouverneur de la Norges Bank, Ida Wolden Bache

La Banque ‌centrale de Norvège a maintenu jeudi son taux directeur ​à 4,0%, comme prévu, tout en indiquant qu'il serait probablement opportun de le relever lors d'une de ses prochaines ​réunions.

"L'incertitude est plus grande que d'habitude en raison de la guerre ​au Moyen-Orient, mais le Comité ⁠estime qu'il sera probablement nécessaire de relever le ‌taux directeur lors d'une des prochaines réunions de politique monétaire", a déclaré la gouverneure de ​la Norges Bank, ‌Ida Wolden Bache, dans un communiqué.

Les prévisions ⁠concernant le taux directeur ont été revues à la hausse depuis décembre et laissent entrevoir une augmentation pour ⁠atteindre un niveau ‌compris entre 4,25% et 4,5% d'ici la ⁠fin de l'année, selon la Norges Bank.

Le Comité de ‌politique monétaire a examiné la possibilité de ⁠relever le taux d'intérêt de référence dès ⁠cette réunion, mais ‌a finalement décidé, à l'unanimité, de ne pas le ​faire, selon le procès-verbal ‌de la réunion.

Certains membres, dont les noms n'ont pas été divulgués, ont fait ​valoir que l'inflation restait supérieure à l'objectif depuis longtemps et que la hausse des prix ⁠des matières premières accentuait les pressions inflationnistes.

D'autres ont accordé davantage d'importance à la difficulté d'évaluer les pressions inflationnistes sous-jacentes, estimant qu'il serait préférable d'attendre de disposer de plus d'informations.

(Reportage Terje Solsvik, Nerijus Adomaitis et Nora Buli ; version ​française Diana Mandia)