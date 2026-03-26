H&M anticipe une croissance des ventes jugée faible en mars, le titre chute

Des panneaux montrent le logo de H&M

H&M a dit ‌jeudi anticiper une augmentation de 1% de ses ventes en ​mars en devises locales, un objectif en-dessous des attentes après un premier trimestre mitigé selon les analystes.

Malgré un bénéfice d'exploitation en ​hausse au premier trimestre, l'objectif de croissance du groupe pour le mois de ​mars n'a pas réussi à ⁠convaincre, notent les analystes.

Vers 09h11 GMT, le titre détaillant de ‌mode suédois cédait 5,16%.

"Seulement 1% […] c'est quelque peu décevant, compte tenu des déclarations de la direction selon ​lesquelles la collection ‌de printemps a été bien accueillie", a déclaré ⁠Jie Zhang, analyste chez AlphaValue.

Les analystes de JP Morgan relèvent que l'activité actuelle est "sans doute morose" et s'interrogent sur la ⁠pérennité du regain ‌d'intérêt pour la marque H&M.

H&M a affiché un bénéfice ⁠d'exploitation en hausse à 1,51 milliard de couronnes suédoises (140 ‌millions d'euros), en hausse comparé aux 1,20 milliard ⁠de couronnes enregistrées l'année précédente et au-dessus des ⁠attentes des analystes ‌de 1,39 milliard de couronnes.

Le concurrent d'Inditex,, a déclaré suivre de ​près l'évolution de la situation ‌au Moyen-Orient et ses répercussions sur le commerce mondial.

"Grâce à une grande flexibilité ​de la chaîne d'approvisionnement et à une faible part du fret aérien, il est possible d'adapter les flux ⁠de marchandises à l'évolution des conditions", a déclaré H&M. "Les marchés du Moyen-Orient ne représentent qu'une petite partie du chiffre d'affaires total de l'entreprise et sont gérés par des partenaires franchisés."

(Rédigé par Greta Rosen Fondahn; version française Etienne Breban, édité par Sophie Louet ​et Augustin Turpin)