Le Nikkei finit en baisse de 1,03%
information fournie par Reuters 18/12/2025 à 07:32

L'indice Nikkei .N225 a perdu 1,03% jeudi à 49.001,50 points. Le Topix .TOPX , plus large, a cédé 0,37% à 3.356,89 points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement)

