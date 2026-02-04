 Aller au contenu principal
Le Nikkei finit en baisse de 0,78%
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 07:31

L'indice Nikkei .N225 a perdu 0,78% mercredi à 54.293,36 points. Le Topix .TOPX , plus large, a pris 0,27% à 3.655,58 points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement)

(Cette dépêche a été générée automatiquement par Reuters)

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

Nikkei 225
54 293,36 Pts Six - Forex 1 -0,78%
