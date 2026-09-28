Le Nikkei finit en baisse de 0,73%

L'indice Nikkei .N225 a perdu 0,73% lundi à 65.877,62 points.
Le Topix .TOPX , plus large, a cédé 0,4% à 4.112,00 points.
(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement)
Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants :
Ensembles des indices Nikkei 0#.NIKKEI
Ensemble des valeurs du Nikkei-225 0#.N225
Indice .N225 Indice .N300
Indice TOPIX .TOPX
Top 30 par volume .AV.T Volume total .TV.T
Top 20 hausses en % .PG.T Top 20 baisses en % .PL.T
Futures Nikkei 225 0#JNI: Futures Topix 0#JTI:
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Enquête allocations d'actifs au Japon JP/ASSET
Agenda Japon JP/DIARY
(Cette dépêche a été générée automatiquement par Reuters)
(Rédaction de Gdansk)
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