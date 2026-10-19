 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Nikkei finit en baisse de 0,62%
information fournie par Reuters 19/10/2026 à 08:31

Ajouter Boursorama à vos sources

L'indice Nikkei .N225 a perdu 0,62% lundi à 64.916,70 points.

Le Topix .TOPX , plus large, a pris 0,04% à 4.067,48 points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement)

Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants :

Ensembles des indices Nikkei 0#.NIKKEI

Ensemble des valeurs du Nikkei-225 0#.N225

Indice .N225 Indice .N300

Indice TOPIX .TOPX

Top 30 par volume .AV.T Volume total .TV.T

Top 20 hausses en % .PG.T Top 20 baisses en % .PL.T

Futures Nikkei 225 0#JNI: Futures Topix 0#JTI:

Nouvelles des OPV japonaises JP/IPODIARY

Enquête allocations d'actifs au Japon JP/ASSET

Agenda Japon JP/DIARY

(Cette dépêche a été générée automatiquement par Reuters)

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

Nikkei 225
64 916,70 Pts Six - Forex 1 -0,62%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • A l'entrée de la Paris Games Week, le 30 octobre 2025 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    La Paris Games Week se recentre sur le jeu vidéo dans un secteur en plein bouleversement
    information fournie par AFP 19.10.2026 09:18 

    Fermetures de studios, licenciements... un an après l'euphorie suscitée par le succès mondial de "Clair Obscur: Expedition 33", l'industrie française du jeu vidéo n'a plus vraiment le coeur à la fête pour la quinzième édition de la Paris Games Week, qui ouvre ses ... Lire la suite

  • Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )
    Les Bourses européennes ouvrent en repli
    information fournie par AFP 19.10.2026 09:11 

    Les Bourses européennes reculaient à l'ouverture lundi, les investisseurs se focalisant sur les actifs français après les pillages et violences survenus samedi en France en marge de la mobilisation pour le pouvoir d'achat, des tensions qui ravivent les craintes ... Lire la suite

  • CREDIT AGRICOLE : Baissier mais survendu
    CREDIT AGRICOLE : Baissier mais survendu
    information fournie par TEC 19.10.2026 08:57 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

  • TECHNIP ENERGIES NV : Le mouvement reste haussier
    TECHNIP ENERGIES NV : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 19.10.2026 08:55 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
107,28 +1,50%
CAC 40
7 858,09 -1,24%
HAFFNER ENERGY
0,74 +5,71%
EUTELSAT
1,6645 -5,75%
2CRSI
25,7 -2,06%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank