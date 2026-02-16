 Aller au contenu principal
Le Nikkei finit en baisse de 0,24%
information fournie par Reuters 16/02/2026 à 07:32

L'indice Nikkei .N225 a perdu 0,24% lundi à 56.806,41 points. Le Topix .TOPX , plus large, a cédé 0,82% à 3.787,38 points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement)

Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants : Ensembles des indices Nikkei 0#.NIKKEI Ensemble des valeurs du Nikkei-225 0#.N225 Indice .N225 Indice .N300 Indice TOPIX .TOPX Top 30 par volume .AV.T Volume total .TV.T Top 20 hausses en % .PG.T Top 20 baisses en % .PL.T Futures Nikkei 225 0#JNI: Futures Topix 0#JTI: Nouvelles des OPV japonaises JP/IPODIARY Enquête allocations d'actifs au Japon JP/ASSET Agenda Japon JP/DIARY

(Cette dépêche a été générée automatiquement par Reuters)

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

Nikkei 225
56 806,41 Pts Six - Forex 1 -0,24%
