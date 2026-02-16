 Aller au contenu principal
BOIRON SA : Le mouvement n'incite pas à revenir à très court terme
16/02/2026

SYNTHESE

Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne donnent pas de signaux particuliers. Les indicateurs stochastiques ne donnent pas de signaux clairs pour les jours à venir. Les volumes échangés sont inférieurs à la moyenne des volumes sur les 10 derniers jours.

MOUVEMENTS ET NIVEAUX

Le titre est orienté à la baisse. Il est sous sa moyenne mobile à 50 jours située à 30.09 EUR. La moyenne mobile à 20 jours est inférieure à la moyenne mobile à 50 jours. Notre premier support est à 26.99 EUR, puis à 26.26 EUR et la résistance est à 30.69 EUR, puis à 31.06 EUR.


Dernier cours : 29.85
Support : 26.99 / 26.26
Resistance : 30.69 / 31.06
Opinion court terme : negative
Opinion moyen terme : negative

BOIRON SA : Le mouvement n'incite pas à revenir à très court terme

Valeurs associées

BOIRON
28,9000 EUR Euronext Paris -3,18%
