 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Nikkei finit en baisse de 0,1%
information fournie par Reuters 30/01/2026 à 07:34

L'indice Nikkei .N225 a perdu 0,1% vendredi à 53.322,85 points. Le Topix .TOPX , plus large, a pris 0,59% à 3.566,32 points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement)

Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants : Ensembles des indices Nikkei 0#.NIKKEI Ensemble des valeurs du Nikkei-225 0#.N225 Indice .N225 Indice .N300 Indice TOPIX .TOPX Top 30 par volume .AV.T Volume total .TV.T Top 20 hausses en % .PG.T Top 20 baisses en % .PL.T Futures Nikkei 225 0#JNI: Futures Topix 0#JTI: Nouvelles des OPV japonaises JP/IPODIARY Enquête allocations d'actifs au Japon JP/ASSET Agenda Japon JP/DIARY

(Cette dépêche a été générée automatiquement par Reuters)

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

Nikkei 225
53 322,85 Pts Six - Forex 1 -0,10%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Ancien bâtiment de la Bourse de Paris
    L'Europe vue en hausse, le successeur de Powell attendu
    information fournie par Reuters 30.01.2026 09:08 

    par Diana Mandia Les principales Bourses européennes sont attendues en légère hausse vendredi avant une nouvelle série de résultats et d'indicateurs sur la croissance économique, tandis que les investisseurs restent attentifs à l'annonce du nom du successeur de ... Lire la suite

  • Une illustration montre un modèle miniature imprimé en 3D du président américain Donald Trump et du drapeau de l'UE
    Trump met en garde Londres contre une collaboration commerciale avec Pékin
    information fournie par Reuters 30.01.2026 09:07 

    par Bo Erickson et Andrew MacAskill Le président américain Donald Trump a mis en garde le Royaume-Uni contre toute collaboration ‍commerciale avec la Chine, alors que le Premier ministre britannique Keir Starmer a vanté les avantages économiques d'une réinitialisation ... Lire la suite

  • Le bâtiment de la Réserve fédérale est visible à Washington
    Fed: Trump prévoit de dévoiler le nom du successeur de Powell vendredi
    information fournie par Reuters 30.01.2026 09:02 

    par Steve Holland et Bo Erickson Le président américain ‍Donald Trump a déclaré jeudi qu'il prévoyait de dévoiler vendredi le nom du successeur de ‌Jerome Powell à la tête de la Réserve fédérale américaine (Fed). "J'annoncerai le patron de la ​Fed demain", a dit ... Lire la suite

  • Vente de légumes sur un marché à Varsovie, en mai 1982 ( AFP / GABRIEL DUVAL )
    Des rayons vides au G20 en une génération: le "miracle" polonais
    information fournie par AFP 30.01.2026 08:59 

    Lorsqu'en 1980, le leader du syndicat Solidarité Lech Walesa promettait que la Pologne deviendrait "un deuxième Japon", alors symbole de prospérité et de modernité, beaucoup en riaient. Pourtant, sa prophétie est en voie de se réaliser, et la Pologne s'invite au ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank