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Le Nikkei clôture à son plus bas niveau depuis près de quatre semaines, le secteur technologique subissant l'effet de la vague de ventes sur le Nasdaq
information fournie par Reuters 08/07/2026 à 09:03

par Junko Fujita

L'indice Nikkei a clôturé mercredi à son plus bas niveau depuis près de quatre semaines, les valeurs technologiques ayant chuté après les fortes baisses enregistrées pendant la nuit par le Nasdaq, indice à forte composante technologique.

L'indice de référence Nikkei .N225 a reculé de 2,11% à 66 819,05 points, son plus bas niveau de clôture depuis le 12 juin. L'indice a enregistré une troisième séance consécutive de baisse.

L'indice Topix .TOPX , plus large, a reculé de 1,37% à 4 006,43 points.

L'indice Nasdaq .IXIC a clôturé en forte baisse mardi, entraîné à la baisse par Micron Technology MU.O et d'autres fabricants de puces, sur fond d'inquiétudes accrues quant à la pérennité de la reprise boursière de Wall Street, portée par l'intelligence artificielle. .N Les valeurs des semi-conducteurs en Asie et aux États-Unis se sont également affaiblies après que les résultats publiés mardi par le géant des puces mémoire Samsung Electronics 005930.KS n'ont pas répondu aux attentes élevées des investisseurs, provoquant des prises de bénéfices dans le secteur.

« Les investisseurs ne parviennent pas à retrouver pleinement leur confiance dans les actions liées à l'IA », a déclaré Daisuke Hashizume, stratège senior chez Daiwa Securities.

« Samsung Electronics a annoncé des perspectives solides, mais le marché n'était pas convaincu que les cours continueraient à grimper », a-t-il ajouté. L'indice de référence sud-coréen KOSPI .KS11 a chuté de plus de 20% mercredi par rapport à son précédent record de clôture atteint le 22 juin, un seuil généralement considéré comme confirmant l'entrée dans un marché baissier. L'action du fabricant d'équipements pour la production de puces Tokyo Electron 8035.T a reculé de 3,05%, tandis que celle du fabricant d'équipements de test de puces Advantest 6857.T a perdu 4,69%. Taiyo Yuden 6976.T , un fabricant de condensateurs céramiques multicouches destinés à réguler l'alimentation des serveurs d'IA, qui connaissait une forte progression, a chuté de 8%.

Le fabricant de mémoires Kioxia 285A.T a effacé ses gains initiaux pour terminer en baisse de 0,73%.

L'opérateur téléphonique KDDI 9433.T a progressé de 1,04%, les investisseurs s'étant tournés vers des titres sensibles à la demande intérieure.

Sur les plus de 1.500 titres cotés sur le marché principal de la Bourse de Tokyo, 36% ont progressé, 61% ont reculé et 2% sont restés stables.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour avec les cours de clôture)

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