Le New York Times recule en raison d'une croissance du nombre d'abonnés numériques inférieure aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 août - ** L'action de l'éditeur de presse New York Times

NYT.N recule de 7,7% à 69,74 dollars en pré-ouverture ** La société n'a pas atteint les estimations de Wall Street concernant le nombre d'abonnés numériques acquis au deuxième trimestre

** La société a enregistré un solde net de 280.000 nouveaux abonnés « tout numérique » au deuxième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 295.300, selon les données compilées par Visible Alpha

** Cependant, la société a affiché un chiffre d'affaires de 762,5 millions de dollars au deuxième trimestre, dépassant les estimations de 751,97 millions; son BPA ajusté s'est établi à 69 cents, au-dessus des estimations de 67 cents – données LSEG

** Sept analystes sur douze attribuent à l'action la note "acheter" ou mieux, cinq la notent "conserver"; l'objectif de cours médian s'établit à 82 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action NYT affichait une hausse de 8,9% depuis le début de l'année