Le New York Times progresse après des prévisions de recettes d'abonnement élevées au quatrième trimestre

5 novembre - ** Les actions de l'éditeur de presse New York Times NYT.N augmentent de 2,6 % à 59,25 $ avant le marché

** La société prévoit que les revenus d'abonnement du quatrième trimestre augmenteront à un taux de 8 % à 10 %, supérieur aux attentes d'une augmentation de 8 %, selon les estimations compilées par LSEG

** Le NYT a ajouté environ 460 000 abonnés numériques au troisième trimestre, contre 230 000 au deuxième trimestre

** La société a regroupé ses produits numériques, y compris les rapports d'actualité et les podcasts, en une seule formule d'abonnement, alors que la consommation d'informations aux États-Unis augmente dans un contexte d'incertitude politique et économique

** Le bénéfice par action ajusté de 59 cents et le chiffre d'affaires de 700,8 millions de dollars dépassent les estimations

** Six des 12 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou plus élevée, tandis que les autres la considèrent comme "conservée"; leur estimation médiane est de 56,21 $ - données LSEG

** A la dernière clôture, les actions de NYT ont augmenté de près de 11% depuis le début de l'année