Le New York Times poursuivi en justice par une agence américaine de l'emploi au sujet de ses objectifs en matière de diversité

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Le New York Times NYT.N a été poursuivi mardi par la Commission américaine pour l'égalité des chances en matière d'emploi (EEOC), qui a accusé le journal d'avoir écarté un homme blanc d'un poste de direction éditoriale au profit d'un candidat moins qualifié afin d'atteindre ses objectifs de diversité.

Dans une plainte déposée devant le tribunal fédéral de Manhattan, l'EEOC a déclaré que le Times avait fait preuve de discrimination à l'égard du candidat masculin en raison de sa race ou de son sexe, violant ainsi le titre VII de la loi sur les droits civils de 1964.

Le Times n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Le procès pour discrimination à rebours intenté mardi reflète la nouvelle approche de l'EEOC en matière d'affaires liées à l'emploi, qui s'aligne sur les politiques du président américain Donald Trump.

Trump a attaqué les efforts dits de « diversité, équité et inclusion » dans le monde des affaires, et peu après le début de son deuxième mandat à la Maison Blanche, il a publié des décrets visant à mettre fin à la DEI au sein du gouvernement fédéral.

Le président républicain poursuit également le Times dans le cadre d'un procès en diffamation de 15 milliards de dollars, l'accusant de tenter de saboter sa campagne électorale de 2024 et de nuire à sa réputation d'homme d'affaires prospère.