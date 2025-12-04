Le New York Times poursuit le Pentagone au sujet de l'accès à la presse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La politique du Pentagone est considérée comme une menace pour les libertés de la presse, au moins 30 médias la rejettent

Le Times estime que cette politique viole la liberté d'expression et le droit à une procédure régulière

Le nouveau corps de presse du Pentagone comprend des médias pro-Trump et des activistes

Le New York Times a intenté un procès au ministère américain de la Défense et au secrétaire à la Défense Pete Hegseth, jeudi, dans le but de forcer le Pentagone à abandonner sa nouvelle politique de presse restrictive, dernière tentative en date d'un organe de presse américain pour réclamer l'accès aux espaces gouvernementaux.

La politique de presse, promulguée le mois dernier, exige des journalistes qu'ils reconnaissent qu'ils peuvent être considérés comme des risques pour la sécurité et se voir retirer leur badge de presse du Pentagone s'ils demandent aux employés du département de divulguer des informations classifiées et certains types d'informations non classifiées.

L'action en justice, déposée devant le tribunal de district du district de Columbia, cite également le porte-parol en chef du Pentagone, Sean Parnell. Dans un communiqué, Parnell a déclaré: "Nous sommes au courant de l'action en justice du New York Times et nous sommes impatients de répondre à ces arguments devant le tribunal."

Au moins 30 organismes de presse, dont Fox News, le Washington Post et Reuters, ont choisi de renoncer à leur badge de presse plutôt que de signer la nouvelle politique, invoquant une menace pour les libertés de la presse et leur capacité à mener des enquêtes indépendantes sur l'armée la plus puissante du monde.

LE TIMES AFFIRME QUE CETTE POLITIQUE VIOLE LE DROIT À LA LIBERTÉ D'EXPRESSION

Dans sa plainte, le Times affirme que cette politique viole les droits à la liberté d'expression et à une procédure régulière et que, si elle est maintenue, elle "privera le public d'informations vitales sur l'armée américaine et ses dirigeants".

"Cette politique est une tentative d'exercer un contrôle sur les informations que le gouvernement n'aime pas, en violation du droit d'une presse libre de rechercher des informations en vertu des droits du premier et du cinquième amendement protégés par la Constitution", a déclaré le porte-parole du New York Times, Charlie Stadtlander, dans un communiqué.

Le journaliste du New York Times Julian Barnes est codemandeur dans ce procès.

Les représentants du Pentagone et de la Maison Blanche n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

La politique adoptée par Hegseth stipule que la réception ou la publication d'informations sensibles "est généralement protégée par le premier amendement", mais ajoute que le fait de solliciter la divulgation de telles informations "peut peser dans l'examen de la question de savoir si vous représentez un risque pour la sécurité ou la sûreté".

Les journalistes accrédités ont traditionnellement été limités aux espaces non classifiés du Pentagone et ont travaillé de l'autre côté du couloir du bureau de presse du Pentagone, ce qui leur a permis d'avoir accès aux porte-parole du ministère. Les badges de presse indiquent que les journalistes ont fait l'objet d'une vérification de leurs antécédents.

UN NOUVEAU CORPS DE PRESSE S'INSTALLE AU PENTAGONE

Depuis l'exode des médias traditionnels le mois dernier, le Pentagone a constitué un nouveau corps de presse composé en grande partie de médias et d'individus pro-Trump.

Il s'agit notamment de l'activiste Laura Loomer, de LindellTV, un site d'information numérique dirigé par le théoricien de la conspiration électorale Mike Lindell, et de James O'Keefe, qui a fondé le groupe de droite Project Veritas et dirige aujourd'hui O'Keefe Media Group.

Mardi, le Pentagone a organisé son premier point de presse pour le groupe, au cours duquel le secrétaire de presse Kingsley Wilson s'en est pris au corps de presse traditionnel.

"Le peuple américain ne fait pas confiance à ces propagandistes parce qu'ils ont cessé de dire la vérité", a déclaré Wilson aux participants. L'action du New York Times fait suite à une action en justice intentée en février par l'Associated Press, qui a poursuivi trois hauts collaborateurs de Trump après que la Maison Blanche a limité l'accès de l'AP aux réunions de presse.

Elle a agi ainsi en réponse à la décision de l'AP de continuer à utiliser le nom établi du golfe du Mexique, tout en reconnaissant le décret de Trump le renommant "golfe d'Amérique".

L'AP affirme que ces restrictions constituent une tentative de contraindre la presse à utiliser la langue préférée de l'administration, en violation des protections constitutionnelles en matière de liberté d'expression et de procédure régulière.

Dans sa décision d'avril, le juge de district Trevor McFadden a déclaré que l'AP avait droit à une injonction préliminaire en sa faveur, mais la Cour d'appel du district de Columbia a suspendu cette injonction en juin, le temps d'examiner l'appel interjeté par l'administration Trump.