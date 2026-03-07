Ukraine: au moins 12 morts dans des frappes russes nocturnes, un immeuble détruit à Kharkiv

Des pompiers ukrainiens combattent un incendie après une frappe de missile russe sur un immeuble résidentiel à Kharkiv le 7 mars 2026 ( AFP / SERGEY BOBOK )

Une frappe russe nocturne sur un immeuble résidentiel de Kharkiv, deuxième plus grande ville d'Ukraine, a fait au moins dix morts samedi, dont des enfants, portant à douze le nombre de décès dans les bombardements massifs nocturnes russes qui ont frappé l'ensemble du pays et fait de nombreux blessés.

Les journalistes de l'AFP ont vu des secouristes fouiller les décombres à la recherche de victimes et de survivants dans ce qui fut un immeuble de cinq étages typique de la période soviétique à Kharkiv, ville universitaire et industrielle proche de la frontière avec la Russie.

Des sauveteurs évacuent un corps extrait des décombres d'un immeuble touché par un bombardement à Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine, le 7 mars 2026 ( AFP / SERGEY BOBOK )

"Le corps d'une dixième victime a été trouvé dans les décombres", a déclaré le maire de la ville, Igor Terekhov, en début d'après-midi, un bilan qui s'est rapidement alourdi.

Une enseignante de primaire et son jeune fils, ainsi qu'une autre femme et son enfant adolescent font partie des personnes tuées, selon le maire.

Deux garçons âgés de 6 et 11 ans ainsi qu'une jeune fille de 17 ans figurent parmi les blessés, a-t-il également précisé.

Deux personnes ont également été blessées à Chuguiv, à quelques kilomètres au sud-est de Kharkiv, dans une attaque de drones russes qui a frappé une maison du centre-ville, selon la maire Galyna Minaeva.

Ce bilan s'ajoute à un mort et une blessée dans la région de Dnipropetrovsk (centre-est), visée à une vingtaine de reprises par des drones et des tirs d'artillerie et de roquettes selon le chef de l'administration régionale Oleksandr Ganzha.

Des sauveteurs travaillent un pied d'un immeuble touché par un missile à Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine, le 7 mars 2026 ( AFP / SERGEY BOBOK )

Un homme de 24 ans est mort dans une frappe de drones russe sur sa voiture, et quatre autres personnes ont été blessées dans la région de Soumy (nord). "Les Russes visent délibérément les transports civils", a accusé le chef de l'administration militaire régionale, Oleg Grygorov.

Trois autres personnes ont été blessées dans la capitale Kiev, et un bébé a été blessé dans la région de Zaporijjia (sud), ont indiqué les autorités locales.

La Russie a affirmé avoir visé des "cibles militaires" et intercepté 124 drones ukrainiens pendant la nuit. Les autorités installées par Moscou dans la partie de la région ukrainienne de Kherson occupée ont affirmé qu'une frappe de drone ukrainien avait fait un mort et quatre blessés.

- Expertise militaire contre défense antiaérienne -

Le président Volodymyr Zelensky a déclaré dans un message sur les réseaux sociaux que l'immeuble détruit à Kharkiv a été frappé par un missile balistique.

La Russie a visé une dizaine de régions ukrainiennes pendant la nuit, avec "29 missiles, presque tous balistiques, et 480 drones", selon le président ukrainien.

Des sauveteurs travaillent dans les décombres d'un immeuble touché par un missile à Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine, le 7 mars 2026 ( AFP / SERGEY BOBOK )

Celui-ci s'est inquiété précédemment que la guerre au Moyen-Orient déclenchée il y a une semaine par les frappes israélo-américaines contre l'Iran pourrait avoir un impact sur les livraisons américaines de munitions pour les systèmes de défense antiaérienne fournis à l'Ukraine par ses alliés occidentaux.

Kiev va envoyer "prochainement" des militaires au Moyen-Orient pour aider les Etats-Unis et leurs alliés à contrer les frappes de drones iraniens, a indiqué vendredi à l'AFP un responsable ukrainien, espérant en échange obtenir des missiles pour ses systèmes américains Patriot.

La guerre au Moyen-Orient a fait dérailler les projets d'un nouveau cycle de négociations trilatérales Ukraine-Russie-Etats-Unis qui avaient un temps été annoncés à Abou Dhabi. Aucune nouvelle date n'a pour l'instant été fixée, M. Zelensky évoquant la Suisse et la Turquie comme alternatives possibles pour accueillir ces rencontres.

Moscou et Kiev ont cependant échangé 500 prisonniers de guerre chacun jeudi et vendredi, dans le cadre du dernier accord conclu à Genève fin février.