Le New York Times n'atteint pas ses prévisions en matière d'abonnés numériques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le New York Times NYT.N n'a pas atteint mercredi les estimations de Wall Street concernant le nombre d'abonnés numériques acquis au deuxième trimestre , ce qui témoigne d'une concurrence croissante et d'une prudence accrue des lecteurs en matière de dépenses discrétionnaires.

La société a enregistré un solde net de 280.000 nouveaux abonnés exclusivement numériques au deuxième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 295.300, selon les données compilées par Visible Alpha.