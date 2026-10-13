Le New York Times et The Economist font partie des éditeurs qui rejoignent une coalition visant à freiner l'utilisation non rémunérée de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le New York Times NYT.N , l’Agence France-Presse et The Economist ont rejoint lundi plus de 40 éditeurs au sein d’une coalition visant à empêcher les entreprises d'IA d’utiliser leur contenu ou d’en tirer profit sans autorisation.

La coalition « Standards for Publisher Usage Rights » (SPUR), lancée en février, compte désormais plus de 80 membres répartis dans plus de 20 pays. Parmi les nouveaux membres figurent The Atlantic et l’Association nationale des journaux du Brésil, qui rejoignent les membres fondateurs tels que le Financial Times, la BBC et l’Associated Press.

Les éditeurs intensifient leurs actions en justice pour empêcher les entreprises d’IA d’utiliser leurs contenus sans autorisation afin d’entraîner de grands modèles linguistiques. Au début du mois, USA Today TDAY.N et plusieurs journaux qu’il détient ont intenté un procès contre OpenAI , pour violation présumée du droit d’auteur.

OpenAI et son bailleur de fonds, Microsoft MSFT.O , font également l’objet de plaintes similaires pour violation du droit d’auteur de la part d’auteurs de renom et d’organismes de presse, dont le New York Times.

SPUR, qui est entièrement financée par ses membres, élabore actuellement des normes sectorielles et des systèmes techniques destinés à aider les éditeurs à suivre et à contrôler la manière dont les entreprises d’IA utilisent leurs contenus, ainsi qu’à faciliter la conclusion d’accords de licence, selon son site web.

“La protection de la propriété intellectuelle et le progrès technologique peuvent et doivent coexister”, a déclaré dans un communiqué Rebecca Grossman-Cohen, responsable des partenariats stratégiques et cheffe de cabinet du New York Times.

Les éditeurs sont également confrontés à une baisse du trafic de référence, les moteurs de recherche proposant désormais des réponses générées par l’IA qui permettent aux utilisateurs de consulter des informations sans avoir à cliquer sur les sites web.

Les références issues de la recherche organique de Google vers plus de 2 500 sites web ont chuté de 33% à l’échelle mondiale entre novembre 2024 et novembre 2025, selon un rapport de l’Institut Reuters, qui cite des données de Chartbeat.

SPUR a indiqué avoir récemment lancé sa norme “Content Telemetry Standard”, conçue pour normaliser la manière dont les agents IA enregistrent et rendent compte de leur utilisation des contenus médiatiques, dans le cadre des efforts visant à garantir que les créateurs soient rémunérés pour leur travail.