Le New York Times enregistre un nombre d'abonnés numériques supérieur aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des cours et ajout d'informations contextuelles)

Le New York Times NYT.N a annoncé mercredi une augmentation du nombre d'abonnés exclusivement numériques supérieure aux estimations, grâce à une demande accrue d'informations, les lecteurs suivant de près l'évolution rapide de la situation politique et économique mondiale.

L'action du Times a progressé de près de 5 % en début de séance.

Les tensions mondiales accrues, notamment les guerres en cours et les changements de politique aux États-Unis, ont maintenu l'intérêt du public, entraînant une consommation accrue d'actualités et stimulant le trafic vers les plateformes numériques de l'entreprise.

Le New York Times s'est progressivement positionné comme un groupe médiatique axé sur l'abonnement, élargissant son offre au-delà de l'actualité pour proposer des offres groupées comprenant des jeux, du contenu lifestyle et du sport.

Le journal a gagné 310 000 abonnés numériques nets au premier trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 270.513, selon les données compilées par Visible Alpha.