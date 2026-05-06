Le New York Times en hausse grâce à l'augmentation des abonnements numériques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 mai - ** L'action de The New York Times Co NYT.N progresse de 6,5 % à 82,23 dollars en pré-ouverture ** La société a enregistré 310.000 abonnés numériques au premier trimestre , contre 270.513 estimés par Visible Alpha

** Le chiffre d'affaires des abonnements exclusivement numériques a progressé de 16,1 % au premier trimestre, dépassant les estimations de VA qui tablaient sur 15 %

** Le chiffre d'affaires du premier trimestre s'est établi à 712,2 millions de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 699,9 millions de dollars - données compilées par LSEG

** Bénéfice par action ajusté au premier trimestre de 61 cents, contre une estimation de LSEG de 47 cents

** À la clôture d'hier, l'action avait progressé de 11,3 % depuis le début de l'année