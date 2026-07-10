Le New York Times contre-attaque une agence américaine pour l'emploi dans un procès sur la DEI

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions et des éléments de contexte au paragraphe 2 et au début du paragraphe 5)

* Le Times est accusé d’avoir écarté un rédacteur en chef blanc lors d’une promotion

* Une contre-plainte invoque des violations de la liberté d'expression et du droit à un procès équitable

* Trump a pris des mesures répressives contre les politiques de diversité sur le lieu de travail

par Daniel Wiessner

Le New York Times NYT.N a accusé vendredi, dans un document déposé devant le tribunal, la Commission américaine pour l’égalité des chances en matière d’emploi (EEOC) d’avoir exercé des représailles illégales à l’encontre du journal pour sa couverture de l’administration du président Donald Trump, en le poursuivant pour avoir écarté un homme blanc d’un poste éditorial de haut niveau.

La contre-plainte déposée devant le tribunal fédéral de Manhattan vise à obtenir le rejet de l’action en justice intentée en mai par l’EEOC, une déclaration selon laquelle les actions de l’agence violent les droits du journal à la liberté d’expression et au respect des garanties procédurales en vertu de la Constitution américaine, ainsi que d’autres mesures de réparation.

Le Times a rejeté les allégations de l’agence et a déclaré que ses objectifs ambitieux en matière de diversité n’avaient joué aucun rôle dans la décision de l’entreprise de promouvoir une femme issue d’un milieu multiracial au poste de rédactrice en chef adjointe plutôt qu’un homme blanc.

"L’utilisation de son autorité par la Commission, à titre de représailles et de mauvaise foi, pour cibler le Times … constitue une menace particulièrement insidieuse pour une presse libre et indépendante, ainsi que pour notre démocratie", ont écrit les avocats du Times dans leur requête. Un porte-parole de l’EEOC a déclaré que l’agence ne commentait pas les litiges en cours.

Cette action en justice figure parmi les initiatives les plus médiatisées menées à ce jour par la Commission dans le cadre de sa campagne de répression contre les politiques de diversité, d’équité et d’inclusion sur le lieu de travail. L’EEOC mène également des enquêtes sur les initiatives en matière de diversité chez Nike et Northwestern Mutual Life Insurance, et a poursuivi en justice un embouteilleur de Coca-Cola pour avoir exclu des hommes d’un événement de réseautage.

Donald Trump, républicain, a promulgué des décrets présidentiels peu après le début de son second mandat l’année dernière, visant à mettre fin aux initiatives DEI au sein du gouvernement, du système éducatif et du secteur privé.

Donald Trump a également intenté une action en diffamation de 15 milliards de dollars contre le Times , l’accusant de tenter de saboter sa campagne électorale de 2024 et de ternir sa réputation d’homme d’affaires.

L’EEOC a poursuivi le journal au nom de Bryant Rousseau, un collaborateur du Times depuis 11 ans qui avait sollicité une promotion au poste de rédacteur en chef adjoint de la rubrique immobilière début 2025, après avoir principalement occupé le poste de rédacteur principal au service international.

Selon la plainte, le Times s’efforçait depuis plusieurs années de recruter davantage d’employés noirs, hispaniques et femmes afin de créer une rédaction diversifiée, et avait décidé en 2024 qu’il avait besoin de davantage de cadres non blancs.

L’EEOC a déclaré que, bien qu’il fût qualifié pour cette promotion, Rousseau n’avait jamais atteint la phase finale du processus de recrutement, au cours de laquelle une femme multiraciale moins qualifiée avait été choisie plutôt qu’une femme blanche, un homme noir et une femme asiatique.

Dans son mémoire déposé vendredi, le Times a nié toute faute et a affirmé que la candidate sélectionnée disposait d’une plus grande expérience et était mieux qualifiée pour le poste que Rousseau.

Le Times a accusé l’EEOC d’avoir intenté ce procès en réaction à une couverture médiatique critique, soulignant que Donald Trump avait qualifié le journal de "véritable ennemi du peuple".