Le New Jersey affirme qu'Amazon a discriminé des employées d'entrepôt enceintes et handicapées

Amazon est accusé de refuser des aménagements sur le lieu de travail

L'entreprise fait face à de multiples poursuites alléguant des préjugés liés à la grossesse et au handicap

L'État du New Jersey a poursuivi Amazon.com AMZN.O mercredi, accusant la société de refuser illégalement des aménagements du lieu de travail aux personnes travaillant dans ses entrepôts qui sont en situation de handicap ou enceintes, et de licencier certaines personnes qui en ont fait la demande.

La plainte déposée devant le tribunal de l'État du New Jersey par le bureau du procureur général Matthew Platkin, un démocrate, est la dernière en date à placer la sécurité et le traitement des employés des entrepôts d'Amazon, essentiels au modèle de livraison rapide de l'entreprise, sous surveillance juridique.

Le New Jersey affirme qu'Amazon refuse régulièrement des demandes raisonnables, telles que des congés ou la limitation du port de charges lourdes, et place ensuite les travailleurs qui les sollicitent en congé sans solde, en violation de la loi anti-discrimination de l'État.

Les travailleurs qui bénéficient d'aménagements ont souvent du mal à suivre les quotas de production rigides d'Amazon, ce qui les expose à un licenciement, selon le bureau de Matthew Platkin.Amazon a nié l'existence de quotas de production.

L'action en justice vise à obtenir des dommages-intérêts compensatoires et punitifs non précisés et des pénalités, ainsi qu'une ordonnance exigeant qu'Amazon modifie ses pratiques en matière d'emploi.

« En construisant une entreprise d'un billion de dollars, Amazon a violé de manière flagrante les droits des travailleurs et ignoré leur bien-être, tout en continuant à tirer profit de leur travail », a déclaré Matthew Platkin dans un communiqué.

Kelly Nantel, porte-parole d'Amazon, a déclaré dans un communiqué que les affirmations contenues dans le procès étaient fausses et qu'Amazon offrait à ses employées des aménagements complets tout au long de leur grossesse et après l'accouchement, y compris jusqu'à 20 semaines de congés payés.

Amazon approuve plus de 99 % des demandes qu'elle reçoit pour des aménagements liés à la grossesse et a traité plus de 72 500 aménagements liés à la grossesse aux États-Unis depuis 2022, a déclaré Kelly Nantel.

« Garantir la santé et le bien-être de nos employés est notre priorité absolue, et nous nous engageons à fournir un environnement sûr et favorable à tous », a déclaré Kelly Nantel.

Amazon est le deuxième employeur privé des États-Unis, derrière Walmart WMT.N . Amazon exploite près de 40 centres de distribution et de plus petits « centres de tri » qui emploient environ 50 000 personnes dans le New Jersey.

La loi fédérale et de nombreux États, dont le New Jersey, imposent aux employeurs de fournir des aménagements raisonnables aux personnes en situation de handicap ou enceintes qui en font la demande.

Ces dernières années, Amazon a fait l'objet d'un certain nombre de poursuites judiciaires pour discrimination fondée sur la grossesse ou le handicap. En août, l'entreprise a réglé une proposition de recours collectif en Californie alléguant que les employées enceintes n'étaient pas autorisées à prendre des congés. Les conditions de ce règlement n'ont pas été divulguées. L'entreprise fait l'objet d'une enquête sur des plaintes similaires de la part de la Commission américaine pour l'égalité des chances en matière d'emploi (Equal Employment Opportunity Commission), qui veille à l'application des lois fédérales interdisant la discrimination en matière d'emploi.

Amazon a nié avoir commis des actes répréhensibles dans ces affaires.